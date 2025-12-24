Noel Baba’dan Çin Şans Ejderhasına: Farklı Kültürlerde Yeni Yılla Özdeşleşen İkonlar
Aralık ayı geldiğinde dünyanın bir yarısı kırmızı - yeşil süslemelerle donatılırken diğer yarısı bambaşka renklerin ve efsanelerin peşine düşüyor. Bir noktada yeni yılın habercisi bacadan giren tonton bir dede olurken bambaşka bir yerde bolluk ve bereket getiren görkemli bir ejderha yeni yılın ikonu olmuş. Peki bu ikonların kökeni nereye dayanıyor?
1. Elbette başlangıcı Noel Baba (Santa Claus) yapmalıydı!
2. Çin Şans Ejderhası da listemizin konuğu.
3. Yılbaşı ağacını unutur muyuz hiç!
4. Fındıkkıran (Nutcracker) ikonunun hikayesi de oldukça ilginç.
5. Geyikler ve kızak ikonları olmadan yeni yıl ruhu biraz eksik kalır!
6. İkonu bile mis gibi kokan Zencefilli Kurabiye Adam (Gingerbread Man) da yeni yıl ruhunu taşıyan bir ikon.
7. Çin'in en popüler ritüellerinden biri olan Para Ağacı (Money Tree) de en tatlı ikonlardan biri.
8. Poinsettia Çiçeği dönüşümün ve büyümenin ikonu olmuş!
Yeni yılın büyüsünü LEGO Icons ile evine taşımaya ne dersin?
