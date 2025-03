Netflix, Stephen King’in Cujo Romanını Yeniden Uyarlıyor

Cujo'nun yeniden uyarlanması kitapları aşırı rağbet gören Stephen King için hiç de sürpriz olmadı. Stephen King'in eserleri, korku ve bilimkurgu gibi türlerin yanı sıra suç ve fantastik hikayeleriyle de Hollywood’un vazgeçilmezi oldu. Carrie, The Shining, Shawshank Redemption, Stand By Me, It ve devamı It: Chapter Two gibi yapımlar, onun eserlerinden uyarlanan en bilinen filmler arasında yer alıyor.