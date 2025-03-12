Netflix, Stephen King’in Cujo Romanını Yeniden Uyarlıyor
Netflix, Stephen King’in Cujo Romanını Yeniden Uyarlıyor
Stephen King’in unutulmaz korku romanlarından Cujo, Netflix tarafından yeniden uyarlanıyor. 1983’te sinemaya aktarılan ve korku severleri derinden etkileyen bu hikaye, bu kez modern sinema teknolojileriyle beyaz perdeye taşınacak. Kuduz bir köpekten korunmaya çalışan bir anne ve oğlunun hayatta kalma mücadelesini konu alan bu gerilim dolu öykü, klasik King atmosferini günümüz izleyicisiyle buluşturacak.
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Netflix, Stephen King'in ünlü romanı Cujo'nun yeniden uyarlanması için onay verdi.
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Roy Lee, henüz yönetmen, oyuncu veya senarist belli olmayan filmde yapımcı olarak görev alacak.
King’in gelecekteki projeleri arasında, It’in öncesini konu alan HBO dizisi Welcome to Derry ve Mike Flanagan’ın Amazon için çekeceği Carrie dizisi de bulunuyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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