onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix, Stephen King’in Cujo Romanını Yeniden Uyarlıyor

Netflix, Stephen King’in Cujo Romanını Yeniden Uyarlıyor

Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.03.2025 - 21:27

Stephen King’in unutulmaz korku romanlarından Cujo, Netflix tarafından yeniden uyarlanıyor. 1983’te sinemaya aktarılan ve korku severleri derinden etkileyen bu hikaye, bu kez modern sinema teknolojileriyle beyaz perdeye taşınacak. Kuduz bir köpekten korunmaya çalışan bir anne ve oğlunun hayatta kalma mücadelesini konu alan bu gerilim dolu öykü, klasik King atmosferini günümüz izleyicisiyle buluşturacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix, Stephen King'in ünlü romanı Cujo'nun yeniden uyarlanması için onay verdi.

Netflix, Stephen King'in ünlü romanı Cujo'nun yeniden uyarlanması için onay verdi.

Hikaye, kuduz bir köpekten korunmaya çalışan bir anne ile oğlunun arabada mahsur kalışını anlatan gerilim dolu bir korku öyküsüdür.

King'in 1981’de yayımlanan Cujo romanı, ilk kez 1983'te Lewis Teague tarafından sinemaya uyarlanmış ve başrollerinde Dee Wallace, Daniel Hugh Kelly ve Danny Pintauro yer almıştı. O dönem 6 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, dünya çapında 21 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Roy Lee, henüz yönetmen, oyuncu veya senarist belli olmayan filmde yapımcı olarak görev alacak.

Roy Lee, henüz yönetmen, oyuncu veya senarist belli olmayan filmde yapımcı olarak görev alacak.

Cujo'nun yeniden uyarlanması kitapları aşırı rağbet gören Stephen King için hiç de sürpriz olmadı. Stephen King'in eserleri, korku ve bilimkurgu gibi türlerin yanı sıra suç ve fantastik hikayeleriyle de Hollywood’un vazgeçilmezi oldu. Carrie, The Shining, Shawshank Redemption, Stand By Me, It ve devamı It: Chapter Two gibi yapımlar, onun eserlerinden uyarlanan en bilinen filmler arasında yer alıyor.

King’in gelecekteki projeleri arasında, It’in öncesini konu alan HBO dizisi Welcome to Derry ve Mike Flanagan’ın Amazon için çekeceği Carrie dizisi de bulunuyor.

King’in gelecekteki projeleri arasında, It’in öncesini konu alan HBO dizisi Welcome to Derry ve Mike Flanagan’ın Amazon için çekeceği Carrie dizisi de bulunuyor.

80'lerin sonundan beri Stephen King eserleri beyaz perde ve televizyona uyarlanıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu furyanın devam edeceğinden emin olabiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın