Netflix'in En Çok İzlenenler Listesine Giren "Rebel Moon" Filminin Yıldızı Çıplak Sahnesiyle İlgili Konuştu
Netflix'in En Çok İzlenenler Listesine Giren "Rebel Moon" Filminin Yıldızı Çıplak Sahnesiyle İlgili Konuştu
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Netflix'in yeni bilimkurgu destanı "Rebel Moon - Part One: A Child of Fire", yönetmen Zack Snyder'ın liderliğinde Ana Dünya ve onun yozlaşmış ordusu Imperium'a karşı savaşan Kora'nın hikayesini anlatıyor.
Filmde Ed Skrein, Kora'nın üvey babası Balisarius'un sağ kolu ve Ana Dünya'yı ele geçiren darbenin öncüsü Amiral Atticus Noble karakterine hayat veriyor.
Looper ile yapılan bir röportajda Skrein, filmin dikkat çeken bir sahnesinin kendisi için zorlayıcı olduğunu belirtti.
Bu sahnede ölü gibi görünen çıplak Noble karakteri, kablolara bağlanarak ve özel bir varile batırılarak yeniden canlandırılıyor.
Skrein, bu sahnenin çekimleri sırasında beş gün boyunca hasta olduğunu ve çoğunlukla yalnız çalıştığını ancak koronavirüs olmadığı için sette bulunmasına izin verildiğini ifade etti.
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Oyuncu, çıplak bir şekilde jöle ile kaplanarak parlak ve kaygan bir görünüm kazandığını, elektrik çarpması gibi hareketler yapmak zorunda kaldığını anlattı.
"Rebel Moon - Part One: A Child of Fire", dünya çapında 93 ülkede Netflix'in en çok izlenen filmleri listesinde ilk on sırada yer alıyor.
Film Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa ve ABD dahil olmak üzere birçok ülkede en çok izlenenler listesinin zirvesinde bulunuyor ancak sinema yazarlarından sert eleştiriler almış durumda.
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