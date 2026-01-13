onedio
Haberler
Magazin
Neslihan Atagül'ün Hamileliğinde Aşerdiği Görülmemiş Şey ve Kadir Doğulu'nun Tuhaf Çözümü

Neslihan Atagül'ün Hamileliğinde Aşerdiği Görülmemiş Şey ve Kadir Doğulu'nun Tuhaf Çözümü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 15:12

Hamilelik sürecine dair samimi itiraflarıyla sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez anlattığı aşerme hikâyesiyle gülümsetti. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Atagül, hamileyken “şelale aşerdiğini” söylerken, eşi Kadir Doğulu’nun verdiği esprili cevap stüdyoda kahkahalara neden oldu

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün hikâyesi, ekran önünde başlayan ama yıllar içinde gerçek hayatta sağlam bir aileye dönüşen ilişkilerden biri.

Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün hikâyesi, ekran önünde başlayan ama yıllar içinde gerçek hayatta sağlam bir aileye dönüşen ilişkilerden biri.

Bugün mutlu bir evlilik ve çocuklarıyla örnek gösterilen çiftin yolu, 2013 yılında aynı dizide kesişti.

Başta sadece iş arkadaşlığı olarak başlayan bu yakınlık, zamanla aşka dönüştü. Neslihan Atagül, yıllar sonra verdiği röportajlarda bu sürecin “ilk görüşte aşk” olmadığını, Kadir Doğulu’nun karakteri ve yaklaşımının zamanla kendisini etkilediğini anlatmıştı.

İbrahim Selim'in programına konuk olan Neslihan Atagül hem Kadir Doğulu ile ilişkisi hem de hamileliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
