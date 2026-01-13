Neslihan Atagül'ün Hamileliğinde Aşerdiği Görülmemiş Şey ve Kadir Doğulu'nun Tuhaf Çözümü
Hamilelik sürecine dair samimi itiraflarıyla sık sık gündeme gelen Neslihan Atagül, bu kez anlattığı aşerme hikâyesiyle gülümsetti. İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Atagül, hamileyken “şelale aşerdiğini” söylerken, eşi Kadir Doğulu’nun verdiği esprili cevap stüdyoda kahkahalara neden oldu
Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün hikâyesi, ekran önünde başlayan ama yıllar içinde gerçek hayatta sağlam bir aileye dönüşen ilişkilerden biri.
İbrahim Selim'in programına konuk olan Neslihan Atagül hem Kadir Doğulu ile ilişkisi hem de hamileliği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
