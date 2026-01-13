onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Özgü Namal'ın Biyoenerji Uzmanıyla Aşk Yaşadığı İddiası X'te Dillere Fena Düştü!

Özgü Namal'ın Biyoenerji Uzmanıyla Aşk Yaşadığı İddiası X'te Dillere Fena Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.01.2026 - 13:57

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal, aradan geçen yılların ardından yeni bir ilişki iddiasıyla gündeme geldi. Namal'ın bir biyoenerji uzmanıyla aşk yaşadığı iddiası X'te gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından Özgü Namal, hem kariyeri hem de hayata karşı duruşuyla yıllardır takdir edilen bir isim.

Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından Özgü Namal, hem kariyeri hem de hayata karşı duruşuyla yıllardır takdir edilen bir isim.

Hayatındaki en büyük kırılmayı 2020 yılında, ani ve sarsıcı bir kayıpla yaşayan Özgü Namal ile Ahmet Serdar Oral’ın yolları 2013 yılında kesişmişti. O dönem iş hayatından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam arayışına giren Oral, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası nefes terapisi ve yoga ile ilgilenmeye başlamış, bu alanda eğitmenlik yapmaya yönelmişti.

Bu süreçte yolları kesişen çift arasında kısa sürede derin bir bağ oluşmuş, gözlerden ve gösterişten uzak bir ilişki yaşayan ikili, 2014 yılında evlenme kararı almıştı. 

Evlilikle birlikte Özgü Namal, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde radikal bir karar almış, oyunculuğu bırakmaya ve eşiyle birlikte Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşmeye karar vermiş, evliliklerinden bir yıl sonra, 2015 yılının Nisan ayında çiftin ilk çocukları Nefes dünyaya gelmişti. Bir yıl sonra, 2016’da, ikinci kızları Elem Su’ya kavuşmuşlardı.

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral, Ekim 2020’de, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun yıllar boyunca özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun yıllar boyunca özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.

Ancak aradan geçen sürenin ardından ünlü oyuncu bu kez magazin kulislerinde yeni bir iddiayla gündeme geldi. İkilinin sosyal medya hesaplarından birbirini takip etmesi dikkat çekti.

Özgü Namal’ın biyoenerji uzmanı Ercan Han Üşümez ile aşk yaşadığı iddiası X gündemine oturdu.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın