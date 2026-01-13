Özgü Namal'ın Biyoenerji Uzmanıyla Aşk Yaşadığı İddiası X'te Dillere Fena Düştü!

Hayatındaki en büyük kırılmayı 2020 yılında, ani ve sarsıcı bir kayıpla yaşayan Özgü Namal ile Ahmet Serdar Oral’ın yolları 2013 yılında kesişmişti. O dönem iş hayatından uzaklaşarak daha sakin bir yaşam arayışına giren Oral, yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası nefes terapisi ve yoga ile ilgilenmeye başlamış, bu alanda eğitmenlik yapmaya yönelmişti.

Bu süreçte yolları kesişen çift arasında kısa sürede derin bir bağ oluşmuş, gözlerden ve gösterişten uzak bir ilişki yaşayan ikili, 2014 yılında evlenme kararı almıştı.

Evlilikle birlikte Özgü Namal, kariyerinin en parlak dönemlerinden birinde radikal bir karar almış, oyunculuğu bırakmaya ve eşiyle birlikte Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşmeye karar vermiş, evliliklerinden bir yıl sonra, 2015 yılının Nisan ayında çiftin ilk çocukları Nefes dünyaya gelmişti. Bir yıl sonra, 2016’da, ikinci kızları Elem Su’ya kavuşmuşlardı.

Özgü Namal’ın eşi Ahmet Serdar Oral, Ekim 2020’de, evinde geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.