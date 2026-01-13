Özgü Namal'ın Biyoenerji Uzmanıyla Aşk Yaşadığı İddiası X'te Dillere Fena Düştü!
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı kaybettikten sonra uzun süre özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşayan Özgü Namal, aradan geçen yılların ardından yeni bir ilişki iddiasıyla gündeme geldi. Namal'ın bir biyoenerji uzmanıyla aşk yaşadığı iddiası X'te gündem oldu.
Türk televizyon ve sinema dünyasının en güçlü kadın oyuncularından Özgü Namal, hem kariyeri hem de hayata karşı duruşuyla yıllardır takdir edilen bir isim.
2020 yılında eşi Ahmet Serdar Oral’ı ani bir kalp krizi sonucu kaybeden Özgü Namal, uzun yıllar boyunca özel hayatını tamamen gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
