Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Hakan Sabancı'nın Ayrılık Sonrası Hamlesi Soruldu

Aydın, bir dönem sosyal medyada Sabancı ile mesajlaşmalarını ifşa ederek gündem yaratmış, hatta birliktelik sonrası bazı paylaşımlarıyla da kaosun dozunu giderek artırmıştı.

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in yaklaşık 3 yılı aşkın süre magazin gündeminde kalan Ağustos 2025 civarında ise ayrılık haberi gelen ilişkisi sonrası Aygün Aydın yine manşetlerdeki yerini almıştı.

Ayrılık haberleri magazin gündemine otururken, Aygün Aydın eski sevgilisi Hakan Sabancı’nın ilişkisinin bitmesi üzerine şu manidar ifadeleri paylaşmıştı: 'O meşhur hikayenin sonu hep aynıydı oysaki. Sen uzun yıllar emek verirsin ve ayrıldıktan 2 ay sonra evlilik haberini alırsın. Yarım kalan hikayeler, tüketilmiş hikayelerden daha keyiflidir çünkü. Ne demişler; her şey vaktine ve aslına esirdir'