Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Hakan Sabancı'nın Ayrılık Sonrası Hamlesi Soruldu
Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adını duyurmaya başlamıştı.
Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, açıklamalarıyla ortalığı karıştırmaya devam etmişti.
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişkisinin bitmesinin ardından da adından bahsettirmeye devam etmiş Hande ve Hakan göndermeli paylaşımları olay yaratmıştı. Aydın geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı ile ilgili soruları yanıtlamasıyla yeniden magazin manşetlerinde kendine yer edindi.
Önce Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ardından oyunculuk kariyeri ve ilişki bittikten sonra manşetlere yansıyan detaylarla gündeme gelen Aygün Aydın olay açıklamalarıyla takip ettiğimiz isimlerden biri.
Gündeme olay yaratan açıklamalarıyla düşen Aygün Aydın geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı.
Sabancı hakkında gelen "5 senedir seninle cenneti yaşardı" yorumuna ise şöyle yanıt verdi:
