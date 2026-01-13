onedio
Eski Sevgilisi Aygün Aydın'a Hakan Sabancı'nın Ayrılık Sonrası Hamlesi Soruldu

Ecem Dalgıçoğlu
13.01.2026 - 11:53

Birçok dizide yan rollerde gördüğümüz Aygün Aydın, sosyetenin gözde ismi Hakan Sabancı ile yaşadığı kısa süreli birliktelikle adını duyurmaya başlamıştı. 

Ayrılıktan sonra Hakan Sabancı'yla mesajlarını ifşalayan ve hatta Hakan Sabancı'dan hamile olduğunu iddia eden Aygün Aydın, açıklamalarıyla ortalığı karıştırmaya devam etmişti.

 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le ilişkisinin bitmesinin ardından da  adından bahsettirmeye devam etmiş Hande ve Hakan göndermeli paylaşımları olay yaratmıştı. Aydın geçtiğimiz akşam Hakan Sabancı ile ilgili soruları yanıtlamasıyla yeniden magazin manşetlerinde kendine yer edindi.

Önce Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla ardından oyunculuk kariyeri ve ilişki bittikten sonra manşetlere yansıyan detaylarla gündeme gelen Aygün Aydın olay açıklamalarıyla takip ettiğimiz isimlerden biri.

Aydın, bir dönem sosyal medyada Sabancı ile mesajlaşmalarını ifşa ederek gündem yaratmış, hatta birliktelik sonrası bazı paylaşımlarıyla da kaosun dozunu giderek artırmıştı. 

Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in yaklaşık 3 yılı aşkın süre magazin gündeminde kalan Ağustos 2025 civarında ise ayrılık haberi gelen ilişkisi sonrası Aygün Aydın yine manşetlerdeki yerini almıştı. 

 Ayrılık haberleri magazin gündemine otururken, Aygün Aydın eski sevgilisi Hakan Sabancı’nın ilişkisinin bitmesi üzerine şu manidar ifadeleri paylaşmıştı: 'O meşhur hikayenin sonu hep aynıydı oysaki. Sen uzun yıllar emek verirsin ve ayrıldıktan 2 ay sonra evlilik haberini alırsın. Yarım kalan hikayeler, tüketilmiş hikayelerden daha keyiflidir çünkü. Ne demişler; her şey vaktine ve aslına esirdir'

Gündeme olay yaratan açıklamalarıyla düşen Aygün Aydın geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtladı.

Sabancı hakkında gelen "5 senedir seninle cenneti yaşardı" yorumuna ise şöyle yanıt verdi:

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
