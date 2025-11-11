onedio
Nefis ve İnsan Davranışları Üzerine Psikolojik ve Felsefi Bir İnceleme

Kubilay Aktaş
11.11.2025 - 10:44

İnsan psikolojisi ve davranışlarının anlaşılmasında “nefis” kavramı, yalnızca bireyin kötülüğü emreden yanını ifade etmekten çok daha geniş bir anlam taşır. Nefis, özünde bireyin kendini ve var oluş içindeki değerini algılama biçimidir. İnsan fıtraten kendini sever; bu sevgi, evvela kendi varlığını, yani özünü,  her yönüyle ve her ihtiyacıyla koruma eğiliminden doğar. Bu, kişinin kendisini diğer varlıklardan ayırarak bir birey olarak tanımasının temelidir. İnsan, doğuştan gelen bu öz sevgiyle hem eksikliklerinden arınmaya, tabi bu eksiklikleri fark ederse, hem de yeteneklerini ve değerlerini takdir etmeye meyillidir.

Psikolojik açıdan bu durum, insanın kendini değerlendirme mekanizmasının temelini oluşturur.

Kendi varlığına yönelik sevgi, kişiyi hem kendini takdir etmeye hem de hatalarını telafi etmeye yönlendirir. Ancak bu mekanizma, doğru yönlendirilmediğinde yalnızca bireyin heveslerini tatmin eden sorumsuz ve bencil davranış kaynağına dönüşebilir. Bu noktada bilinçli irade ve vicdan devreye girer; insanın kısa vadeli hazlara kapılmadan mantıklı bir öz şefkatle kendisi için uzun vadeli faydayı seçmesi, ruhsal olgunluğun ve etik bilincin göstergesidir. 

Nefis, kendi varlığını bağımsız ve serbest olarak algılar; bu serbestlik, bireyin seçim yapabilme kapasitesini ifade eder. Evrendeki diğer varlıklar, doğa olayları ve canlılar belirli yasalara ve sınırlandırmalara tabiyken insan, iradesi açısından özgür bırakılmıştır. Bu özgürlük, kişiyi hem iyiliğe hem de kötülüğe yönlendirebilecek bir potansiyel taşır. Dolayısıyla insanın etik tercihleri, onun ruhsal ve psikolojik gelişimiyle doğrudan ilişkilidir. Kendi nefsi üzerinde bilinçli bir kontrol kuramayan birey, heves ve arzularına esir olabilir; oysa nefsini bilinçli şekilde yöneten kişi, onu ahlaki ve yapıcı hedefler doğrultusunda kullanabilir.

Psikolojik olarak “nefse muhabbet” kendine duyulan sevgi ve saygıyı ifade eder ancak bu sevgi, kişinin kendini geliştirme, zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve kendisi için uzun vadeli faydayı gözetme kapasitesine dayanmalıdır. İnsan, nefsini doğru şekilde yönlendirdiğinde arzularını değil, aklını ve vicdanını rehber alır; bu da bireyin hem kendi ruhsal olgunluğunu hem de sosyal sorumluluğunu destekler. Buradan çıkan temel mesaj şudur: Kendini sevmek, sadece haz peşinde koşmak değil, aynı zamanda erdemli ve bilinçli seçimler yapmaktır.

Bu bağlamda, nefsi disipline etmek ve yönlendirmek, ruhsal gelişimin temel araçlarından biridir.

Psikolojik bir metafor olarak nefis, bir at gibidir: başıboş bırakılırsa rastgele hareket eder, istenmeyen yerlere gidebilir; doğru şekilde gemlenip yönlendirilirse, hedefe ulaşmak için gereken enerjiyi sağlar ve doğru yolda ilerler. Dolayısıyla nefsi, kızdırmadan ve küstürmeden, disipline etmek; kısa vadeli hazlara kapılmadan uzun vadeli faydayı sağlamak, ruhsal ve etik olgunluğa erişmek için gereklidir. 

Felsefi açıdan bakıldığında insanın kendini üstün görme eğilimi, varlık ve özgürlük algısıyla ilgilidir. İnsan, kendi kapasitesini ve potansiyelini olduğundan büyük görme eğilimindedir; bu, özgür irade ile birleştiğinde gurur ve kibir kapılarını açabilir. Bilimsel literatürde, öz-değer algısının yüksek olması bireyin motivasyonunu artırırken aşırı kendini beğenme davranışı sosyal ilişkilerde çatışmalara ve etik ikilemlere yol açabilir. Bu nedenle insan, kendi yetenek ve değerlerini, evrensel ölçütlerle, diğer varlıkların ve toplumun değerleriyle dengeleyerek değerlendirmelidir.

Nefsin doğru şekilde yönetilmesi, bireyin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde refahını artırır. Meşru ve ahlaki sınırlar içinde tatmin edilen istekler, kısa vadeli hazların ötesinde, uzun vadeli mutluluk ve ruhsal doyum sağlar. Örneğin, meşru yollarla elde edilen başarı ve haz, suç veya etik dışı yollarla elde edilen kısa süreli hazlardan çok daha kalıcı ve tatmin edicidir. Bu, psikolojik olarak bireyin içsel huzur ve güven duygusunu güçlendirir, toplum içinde daha sağlıklı bir şekilde var olmasını sağlar; etik açıdan ise toplumsal adaleti ve düzeni destekler.

Sonuç olarak nefis kavramı, insan davranışlarının hem psikolojik hem de etik boyutunu anlamak için merkezi bir rol oynar.

İnsan kendi nefsiyle yüzleştiğinde hem potansiyelini fark eder hem de kısa vadeli hazlara kapılmadan kendisi için uzun vadeli faydayı görüp onu seçebilmeyi öğrenir. Bu süreç, bilinçli irade, vicdan, etik ve ruhsal olgunluk gerektirir. Nefsini disipline eden kişi, hem kendi hayatında hem de çevresinde anlamlı ve yapıcı bir etki yaratır; birey, özgürlüğünü sorumlulukla birleştirerek kendi ruhsal gelişimini ve toplum refahını destekler.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

