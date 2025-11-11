Nefis ve İnsan Davranışları Üzerine Psikolojik ve Felsefi Bir İnceleme
İnsan psikolojisi ve davranışlarının anlaşılmasında “nefis” kavramı, yalnızca bireyin kötülüğü emreden yanını ifade etmekten çok daha geniş bir anlam taşır. Nefis, özünde bireyin kendini ve var oluş içindeki değerini algılama biçimidir. İnsan fıtraten kendini sever; bu sevgi, evvela kendi varlığını, yani özünü, her yönüyle ve her ihtiyacıyla koruma eğiliminden doğar. Bu, kişinin kendisini diğer varlıklardan ayırarak bir birey olarak tanımasının temelidir. İnsan, doğuştan gelen bu öz sevgiyle hem eksikliklerinden arınmaya, tabi bu eksiklikleri fark ederse, hem de yeteneklerini ve değerlerini takdir etmeye meyillidir.
Psikolojik açıdan bu durum, insanın kendini değerlendirme mekanizmasının temelini oluşturur.
Bu bağlamda, nefsi disipline etmek ve yönlendirmek, ruhsal gelişimin temel araçlarından biridir.
Sonuç olarak nefis kavramı, insan davranışlarının hem psikolojik hem de etik boyutunu anlamak için merkezi bir rol oynar.
