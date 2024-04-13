Ne Zaman Boşanacaksın?

Bir çok kişinin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ettiği evlilik, belki de senin hayatında hiç yer almayacak. Sen, evlilik denen bu büyük adımı atmayı hiç düşünmeyenlerden olabilirsin. Bu durumda, boşanma kelimesi de senin hayatında hiç anlam bulmayacak.

Bu durum, belki de senin hayatının en büyük özgürlüğünü simgeliyor olabilir. Kim bilir, belki de sen, aşkı ve sevgiyi evlilik kurumunun dışında, daha özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamayı tercih edenlerdensin. Ya da belki de sen, hayatını daha farklı bir şekilde, belki de kariyerine ya da kişisel gelişimine odaklanarak yaşamayı seçenlerden olabilirsin.

Her ne olursa olsun, unutma ki; senin hayatının kuralını sen belirlersin. Evlenmek ya da evlenmemek, boşanmak ya da boşanmamak tamamen senin kararın. Bu yüzden, kendi hayatının kahramanı ol, kendi hikayenin yazarı ol ve kendi mutluluğunun mimarı ol. Çünkü sen, kendi hayatının en önemli kişisisin ve her zaman öyle kalacaksın.