Ne Zaman Boşanacaksın?
Ne Zaman Boşanacaksın?
Boşanmak herkes için zorlu bir süreç. İki insanın bir araya gelerek oluşturdukları hayatın sona ermesi, çoğu zaman taraflar için travmatik bir deneyim olabilir. Peki sen ne zaman boşanacaksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Sence bunlardan hangisi ayrılık için bir sebep değil?
4. Sence bir insanla evleneceğine ne kadar sürede karar verebilirsin?
5. Sana göre ilk buluşma nerede olmalı?
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6. Sana en uygun düğün mekanı hangisi?
7. Bu çiftlerden hangisi favorin. Tanımıyorsan sana en sıcak gelen çifti seçebilirsin.
8. Peki sence bir ilişkide bunlardan hangisi daha önemli?
9. Sence çiftler aynı ayrı tatil yapabilir mi?
10. Son olarak nasıl bir evlilik teklifi sana daha uygun?
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Hiçbir zaman çünkü hiç evlenmeyeceksin!
Hiçbir zaman çünkü mutlu bir evliliğin olacak!
Nikah masasından kalkar kalkmaz!
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