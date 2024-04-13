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Ne Zaman Boşanacaksın?

Ne Zaman Boşanacaksın?

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 17:02

Boşanmak herkes için zorlu bir süreç. İki insanın bir araya gelerek oluşturdukları hayatın sona ermesi, çoğu zaman taraflar için travmatik bir deneyim olabilir. Peki sen ne zaman boşanacaksın?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Sence bunlardan hangisi ayrılık için bir sebep değil?

3. Sence bunlardan hangisi ayrılık için bir sebep değil?

4. Sence bir insanla evleneceğine ne kadar sürede karar verebilirsin?

4. Sence bir insanla evleneceğine ne kadar sürede karar verebilirsin?

5. Sana göre ilk buluşma nerede olmalı?

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6. Sana en uygun düğün mekanı hangisi?

7. Bu çiftlerden hangisi favorin. Tanımıyorsan sana en sıcak gelen çifti seçebilirsin.

8. Peki sence bir ilişkide bunlardan hangisi daha önemli?

8. Peki sence bir ilişkide bunlardan hangisi daha önemli?

9. Sence çiftler aynı ayrı tatil yapabilir mi?

9. Sence çiftler aynı ayrı tatil yapabilir mi?

10. Son olarak nasıl bir evlilik teklifi sana daha uygun?

10. Son olarak nasıl bir evlilik teklifi sana daha uygun?
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Hiçbir zaman çünkü hiç evlenmeyeceksin!

Hiçbir zaman çünkü hiç evlenmeyeceksin!

Bir çok kişinin hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olarak kabul ettiği evlilik, belki de senin hayatında hiç yer almayacak. Sen, evlilik denen bu büyük adımı atmayı hiç düşünmeyenlerden olabilirsin. Bu durumda, boşanma kelimesi de senin hayatında hiç anlam bulmayacak. 

Bu durum, belki de senin hayatının en büyük özgürlüğünü simgeliyor olabilir. Kim bilir, belki de sen, aşkı ve sevgiyi evlilik kurumunun dışında, daha özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamayı tercih edenlerdensin. Ya da belki de sen, hayatını daha farklı bir şekilde, belki de kariyerine ya da kişisel gelişimine odaklanarak yaşamayı seçenlerden olabilirsin. 

Her ne olursa olsun, unutma ki; senin hayatının kuralını sen belirlersin. Evlenmek ya da evlenmemek, boşanmak ya da boşanmamak tamamen senin kararın. Bu yüzden, kendi hayatının kahramanı ol, kendi hikayenin yazarı ol ve kendi mutluluğunun mimarı ol. Çünkü sen, kendi hayatının en önemli kişisisin ve her zaman öyle kalacaksın.

Hiçbir zaman çünkü mutlu bir evliliğin olacak!

Hiçbir zaman çünkü mutlu bir evliliğin olacak!

Sen hiçbir zaman boşanmayacaksın çünkü çok mutlu bir evliliğin olacak. Çünkü siz, birbirinize olan aşkınızla, birlikte geçireceğiniz her anı değerli kılacak, birbirinizi daha da çok sevecek ve hayatınızın sonuna kadar birlikte olacağınızı bilerek, hiçbir zaman boşanmayı düşünmeyeceksiniz. Bu, sizin mutlu evliliğinizin hikayesi olacak.

Bu yolculukta birbirinize olan sevginiz ve saygınız, her geçen gün biraz daha artacak. Birlikte geçirdiğiniz her an, sizin için değerli bir hazine olacak ve bu hazineleri biriktirdikçe, birlikte yürüdüğünüz bu yolculukta hiçbir zaman yalnız olmayacağınızı hissedeceksiniz. 

Evliliğiniz, adeta bir rüya gibi olacak. Her gün birbirinize daha da aşık olacak, birbirinizi daha da çok seveceksiniz. Birlikte geçirdiğiniz her an, birbirinize olan bağlılığınızı ve sevginizi pekiştirecek. Bu sevgi ve bağlılıkla, hayatınızın sonuna kadar birlikte olacağınızı bilerek, hiçbir zaman boşanmayı düşünmeyeceksiniz.

Nikah masasından kalkar kalkmaz!

Nikah masasından kalkar kalkmaz!

Sen nikah masasından kalkar kalmaz boşanacaksın. Sen pek düşünmedeni hızlı hareket eden birisin. Bu yüzden hiç ummadığın anda büyük bir hayal kırıklığı yaşaman mümkün. Düşünsene, nikah masasına oturup, 'Evet' dedikten hemen sonra, 'Bu iş bitti' diyorsun. İnanılmaz değil mi? Evet, bu tam da senin başına gelebilecek bir olay. Nikah masasından henüz yeni kalkmışken, düğün pastası bile henüz sindirilmemişken, boşanma kararı almak... 

Sonuçta, hayatın ne getireceği hiç belli olmaz. Ama şunu biliyoruz ki, senin hikayen, herkesin aklında kalacak. Çünkü sen, her zaman ve her koşulda, kimin ne dediğine aldırmadan kendi kararlarını verebilecek ve saniyeler içinde her şeyi geride bırakacak kadar güçlüsün. 

Bu durum, bir Hollywood filmi senaryosu gibi geliyor olabilir ama hayır, bu muhtemelen senin gerçek hikayen. Belki de bu, senin aşk hayatının en büyük çılgınlığı, en unutulmaz anısı olacak ama şunu unutma, hayat her zaman sürprizlerle dolu. Belki de bu boşanma kararı, senin hayatının en doğru kararı olacak. Belki de bu karar, seni hayal bile edemeyeceğin bir mutluluğa götürecek. Kim bilir?

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