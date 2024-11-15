Zonguldak'ta Ehliyet Sınavında Kopya Çeken Kişi Yakalandı: Kurdukları Düzenek Hayrete Düşürdü!

Son yıllarda sınavlarda usulsüzlük yapmak için kullanılan kopya düzenekleri, teknoloji sayesinde daha da karmaşık hale geldi. Bu düzenekler, sınavın güvenliğini tehdit eden, genellikle işitme cihazları, kulaklıklar ve gizli elektronik cihazlar gibi araçlar içeriyor. Zonguldak'ta 6 Kasım 2024'te yapılan ehliyet yazılı sınavında da benzer bir usulsüzlük tespit edildi. S.K. adlı sınav katılımcısının, kopya çekebilmek için kulağında işitme cihazı, karın bölgesinde ve ayakkabısında gizli cihazlar taşıdığı belirlendi. Cihazların, İstanbul’dan gelen “Hoca” lakaplı H.Ç. tarafından temin edildiği ortaya çıktı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.