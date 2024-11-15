Eskiden Bayram Ziyaretlerinde Neden Likör İkram Edildiğini Biliyor muydunuz?

Bayramlar yalnızca dini ve kültürel bir kutlama olmanın ötesinde eski Türkiye’de farklı geleneklerle de zenginleşmişti. Bugün pek çoğumuzun unuttuğu ama bir zamanlar bayramların olmazsa olmazlarından biri olan bir gelenek var: Misafirlere likör ikram etmek. Evet doğru duydunuz bayramlarda ev sahipleri misafirlerine tatlı bir içki olarak likör sunarlarmış. Peki ama bu gelenek nasıl birden kayboldu?