İdeal Evlilik Yaşını Söylüyoruz!
İdeal Evlilik Yaşını Söylüyoruz!
Evlilik, hayatın en büyük dönüm noktalarından biri ve her birimiz için ideal evlilik yaşının ne olduğunu belirlemek oldukça kişisel bir durum. Bu önemli kararı verirken, hayatınızın ritmini, karakter özelliklerinizi, kültürel değerlerinizi ve yaşam tarzınızı göz önünde bulundurmanız şart. Peki senin ideal evlilik yaşın kaç?
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Peki yaşın?
3. Öncelikle soralım. Sen düğünleri gereksiz bulanlardan mısın yoksa olması gerektiğini düşünenlerden mi?
4. Düğünün nerede olsun?
5. Karşı cinste bunlardan hangisine kesinlikle tahammül edemezsin?
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6. Şu an biri çıkıp tüm masraflarını karşılayacağını söylese ve sen upuzun bir dünya turuna çıkacak olsan, hangi ulaşım aracını tercih ederdin.
7. Son dönemin popüler dizilerinden hangisini daha çok seviyorsun? Hiçbirini izlemiyorsan en çok dikkatini çekeni seçebilirsin.
8. Olmasını hiç istemeyiz elbette ama düğününden saatler önce eşinle ilgili asla ama asla kabul edemeyeceğin bir şey öğrendin. Son dakika düğünü iptal eder miydin?
9. Peki bu dizi çiftlerinden hangisi? Hiçbirini tanımıyorsan yine en dikkatini çeken çifti seçebilirsin.
10. O malum soruyla bitirelim. Herhangi bir sebele mantık evliliği yapar mıydın?
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23-28!
29-34!
35-40!
40+
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