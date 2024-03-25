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İdeal Evlilik Yaşını Söylüyoruz!

İdeal Evlilik Yaşını Söylüyoruz!

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 15:31

Evlilik, hayatın en büyük dönüm noktalarından biri ve her birimiz için ideal evlilik yaşının ne olduğunu belirlemek oldukça kişisel bir durum. Bu önemli kararı verirken, hayatınızın ritmini, karakter özelliklerinizi, kültürel değerlerinizi ve yaşam tarzınızı göz önünde bulundurmanız şart. Peki senin ideal evlilik yaşın kaç?

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Peki yaşın?

3. Öncelikle soralım. Sen düğünleri gereksiz bulanlardan mısın yoksa olması gerektiğini düşünenlerden mi?

3. Öncelikle soralım. Sen düğünleri gereksiz bulanlardan mısın yoksa olması gerektiğini düşünenlerden mi?

4. Düğünün nerede olsun?

5. Karşı cinste bunlardan hangisine kesinlikle tahammül edemezsin?

5. Karşı cinste bunlardan hangisine kesinlikle tahammül edemezsin?
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6. Şu an biri çıkıp tüm masraflarını karşılayacağını söylese ve sen upuzun bir dünya turuna çıkacak olsan, hangi ulaşım aracını tercih ederdin.

7. Son dönemin popüler dizilerinden hangisini daha çok seviyorsun? Hiçbirini izlemiyorsan en çok dikkatini çekeni seçebilirsin.

8. Olmasını hiç istemeyiz elbette ama düğününden saatler önce eşinle ilgili asla ama asla kabul edemeyeceğin bir şey öğrendin. Son dakika düğünü iptal eder miydin?

8. Olmasını hiç istemeyiz elbette ama düğününden saatler önce eşinle ilgili asla ama asla kabul edemeyeceğin bir şey öğrendin. Son dakika düğünü iptal eder miydin?

9. Peki bu dizi çiftlerinden hangisi? Hiçbirini tanımıyorsan yine en dikkatini çeken çifti seçebilirsin.

10. O malum soruyla bitirelim. Herhangi bir sebele mantık evliliği yapar mıydın?

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23-28!

23-28!

Evlilik, hayatının en önemli kararlarından biri ve sen kesinlikle evliliğin hayatın olmazsa olmazlarından olduğunu düşünenlerdensin. Birlikte yaşlanmayı, hayatın tüm zorluklarını ve güzelliklerini paylaşmayı, bir yastıkta kocamayı hayal ediyorsun. Sevgi, saygı ve sadakat üzerine kurulu bir evlilik, senin için hayatın en değerli parçası. 

Evlilik senin için bir yolculuk, bir macera ve her daim kalbinde ayrı bir yeri olan bir kavram. Belki de küçük yaşlarında gelecekteki düğününün hayalini kurarak büyüdün. Belki de çocukken bile, beyaz bir gelinlik ya da yakışıklı bir damatlıkla, bir elinde çiçekler, diğerinde sevdiklerinin mutluluk dolu bakışları arasında yürüdüğün o büyülü koridorun hayalini kurardın.

Bu düşünce, belki de seni büyüten değerlerle, aile geleneğiyle, belki de içindeki romantik ruhla şekillendi. Her ne olursa olsun, senin için evlilik hayatının en önemli adımlarından biri ve sen hem karakter olarak hem yaşam tarzı olarak kendini buna her zaman hazır hissetmişsin.

29-34!

29-34!

Evlilik, hayatın dönüm noktalarından biri ve sen bu büyük adımı atarken, hayat düzeninin tam anlamıyla rayına oturmuş olması gerektiğini savunuyorsun. Evlilik, senin gözünde sadece birkaç saatlik bir tören ve birkaç güzel fotoğraf çekiminden ibaret değil. Aslında, bu, hayatınızın geri kalanını birlikte geçireceğiniz bir kişiye adanmış bir yolculuk, belki de en büyük macera. Bu maceraya atılmadan önce, hayatınızın düzenli bir şekilde oturmuş olması gerektiğini biliyorsun.

Senin felsefene göre evlilik kararı almak, birçok faktörü değerlendirmeyi gerektirir. Maddi durum, kariyer hedefleri, yaşam tarzı tercihleri ve daha fazlası. Bu nedenle, hayatının düzeninin oturmuş olması, bu kararı daha bilinçli bir şekilde almana yardımcı olacağını düşünüyorsun. Senin düşünce tarzına göre bu durum, hem senin hem de partnerinin evlilik hayatından beklentilerini karşılayabilir ve böylece daha sağlıklı ve mutlu bir birliktelik yaşamanıza yardımcı olabilir.

Evlilik, sana göre sadece birbirinize olan sevginizi resmileştirmekten daha fazlasıdır. Aynı zamanda, birlikte bir hayat kurma, birlikte büyüme ve birbirinizi daha iyi anlama yolculuğudur. Bu yüzden evlilik kararı almadan önce kişisel olgunluğa ulaşmış olmak senin için çok önemli. Bu, senin ve partnerinin hayatınızın geri kalanını birlikte geçirebileceği sağlam bir temel oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

35-40!

35-40!

Evlilik konusunda aceleci olmayan, hayatın her anını dolu dolu yaşamayı tercih eden biri olduğunu söyleyebiliriz senin için. Hayatın tadını çıkarmanın, kendini keşfetmenin ve yeni deneyimler yaşamanın önemini bilen biri olarak, evlilik kararını da aceleyle değil, tam zamanı geldiğinde almayı planlıyorsun.

Hayatının her anını dolu dolu yaşamak, yeni insanlarla tanışmak, keşfedilmemiş yerleri keşfetmek, yeni deneyimler yaşamak... İşte senin hayat felsefen tam olarak bu. Kendini ve hayatın anlamını yeterince anladığını düşündüğün an, evlilik düşüncesi belki de aklına gelebilir. 

Çünkü sen, hayatın tadını çıkarmayı ve kendini keşfetmeyi seven biri olduğun kadar karşındaki kişiyi de kendin kadar iyi tanımayı, onunla hem yan yana 24 saati hem bir ömrü geçirebilir misin bundan emin olmak istiyorsun. Hayatta genel olarak risk almasan da bu noktada hiç kimseyi kırıp dökmemek için mümkün olduğu kadar adımlarını sağlam atmaya çalışıyorsun.

40+

40+

Biraz kural tanımaz, biraz da asi bir ruhun var. Evlilik, senin için klasik bir yaşam biçimi olmaktan çok daha ötesi. Evet, sen evliliği pek de gerekli görmeyenlerdensin ama bu, hayatını yalnız geçirmek istediğin anlamına gelmiyor, tam aksine. Senin için hayat, paylaşımlarla, ortak deneyimlerle ve birlikte geçirilen anlarla anlam kazanıyor.

Bir insanla bir şeyler paylaşmak, ortak bir noktada buluşmak senin için çok daha fazla şey ifade ediyor. Belki de bu yüzden, evlilik yerine daha özgür, daha akıcı bir ilişki tarzını tercih ediyorsun. Senin için önemli olan, birlikte olduğun insanla aynı dili konuşabilmek, aynı duyguları paylaşabilmek ve aynı hayalleri kurabilmek.

Evet, belki de senin için evlilik, bir kağıt parçasından ibaret ama bu, senin ilişkilerinde samimi, içten ve duygusal olmadığın anlamına gelmiyor. Tam tersine, senin için ilişkiler, duyguların, hayallerin ve paylaşımların ötesinde, birlikte yaşanan anıların toplamıdır ve belki de bu yüzden, sen evliliği pek de gerekli görmeyenlerdensin.

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