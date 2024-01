Ne Zaman Aşık Olacaksın?

Kalbinin kapılarını yeni bir aşka açmanın anahtarı, geçmişi ardında bırakabilmektir. Ancak bu, her zaman kolay olmayabilir. Çünkü hayatımızın her köşesinde, ne kadar çabalasak da silinemeyen izler, bitmeyen hatıralar vardır. En küçük bir anı, en basit bir detay bile sizi geçmişe, o mazide kalan anılara geri çekebilir. Ancak unutmayın ki, bitmiş olanın ardından bakmak, yitirileni aramak sadece kaybedenlere mahsustur. Siz aslında gerçek kazanan taraftasınız. Çünkü yaşadıklarınız sayesinde bir ilişkinin, bir sevginin sadece yaşadıklarınızla sınırlı olmadığını gördünüz. Her son, aslında yeni bir başlangıcın habercisidir. Ve siz, geçmişi unuttuğunuzda, kendinizi tamamen yeni bir aşka, belki de hayatınızın aşkına teslim edeceksiniz. Bu yeni aşk, belki de tüm acılarınızı unutturacak, tüm yaralarınızı saracak ve sizi yeniden hayata bağlayacak. Unutmayın, her zaman yeni bir başlangıç yapma şansınız vardır ve siz bu şansı kullanacak güçtesiniz.