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Ne Zaman Aşık Olacaksın?

Ne Zaman Aşık Olacaksın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
27.01.2024 - 15:01

Sen ne zaman aşık olacaksın?

Haydi testeee!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım daha önce hiç aşık oldun mu?

4. Aşk bir renk olsaydı ne renk olurdu?

5. Aşk senin hayatına ne getiriyor?

5. Aşk senin hayatına ne getiriyor?
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6. Çok sık flört değiştirir misin?

7. Peki sen neye aşık olursun?

7. Peki sen neye aşık olursun?

8. Son olarak burcunu seçer misin?

Sen birkaç ay içinde aşık olacaksın!

Bir süredir kalbinde aşkın ateşini yakmayı bekliyorsun. Belki de yıllardır gerçek aşkın peşinden gidiyorsun, belki de kalbindeki yaraları sarmak için o özel kişiyi bekliyorsun. Eğer bu senin hikayen ise, işte sana müjdeli bir haber: Aşk kapını çalmak üzere! Yalnızlığın soğuk ve sessiz koridorlarında uzun süre dolaştın. Aşkın sıcak ve canlı renklerini özledin, kalbinin ritmini yeniden bulmayı bekledin. Ve şimdi, tüm bu bekleyişin sonuna geldin. Çünkü aşk, senin için hazırlanmış bir hediye gibi, kapını çalmaya hazırlanıyor. Belki de bu süre zarfında kendini aşka hazır hissetmiyordun. Belki de geçmişte yaşadığın acılar, kalbinde derin izler bırakmıştı. Ama artık tüm bu acıları geride bıraktın, eski defterleri kapattın ve kalbini yeni bir aşka açmaya hazır hale getirdin. İşte bu yüzden, aşkın sana gelişi, bir bahar sabahı gibi taze ve canlı olacak. Bu aşk, sana ve hayatına yeni bir soluk getirecek. Belki de hayatının en güzel dönemine adım atacaksın. Bu aşk, hayatını renklendirecek, kalbine neşe katacak. Belki de bu aşk, seni daha önce hiç olmadığın kadar mutlu edecek. Evet, aşkın kapıda ve sen, onu karşılamaya hazırsın. Bu yüzden, kalbini aç ve aşkın sana getireceği tüm güzelliklere hazır ol. Çünkü aşk, seni bekliyor.

Sen geçmişi unuttuğunda aşık olacaksın!

Kalbinin kapılarını yeni bir aşka açmanın anahtarı, geçmişi ardında bırakabilmektir. Ancak bu, her zaman kolay olmayabilir. Çünkü hayatımızın her köşesinde, ne kadar çabalasak da silinemeyen izler, bitmeyen hatıralar vardır. En küçük bir anı, en basit bir detay bile sizi geçmişe, o mazide kalan anılara geri çekebilir. Ancak unutmayın ki, bitmiş olanın ardından bakmak, yitirileni aramak sadece kaybedenlere mahsustur. Siz aslında gerçek kazanan taraftasınız. Çünkü yaşadıklarınız sayesinde bir ilişkinin, bir sevginin sadece yaşadıklarınızla sınırlı olmadığını gördünüz. Her son, aslında yeni bir başlangıcın habercisidir. Ve siz, geçmişi unuttuğunuzda, kendinizi tamamen yeni bir aşka, belki de hayatınızın aşkına teslim edeceksiniz. Bu yeni aşk, belki de tüm acılarınızı unutturacak, tüm yaralarınızı saracak ve sizi yeniden hayata bağlayacak. Unutmayın, her zaman yeni bir başlangıç yapma şansınız vardır ve siz bu şansı kullanacak güçtesiniz.

Sen tekrar aşka inandığında aşık olacaksın!

Kalbinde tekrar aşkın sıcaklığını hissetmek için, öncelikle aşka olan inancını yeniden kazanman gerekiyor. Anlaşılan o ki, aşka olan inancını bir yerlerde kaybetmişsin ve bu durum seni oldukça korkutuyor. Bu korku öylesine büyük ki, sanki aşka karşı adım atarken ayakların yerden kesiliyor, cesaretin kırılıyor ve sonunda aşk sanki seninle dalga geçercesine senden kaçıyor. Ancak unutma, aşkın gücüne tekrar inanman, onu tekrar yaşaman için olmazsa olmaz bir koşul. Evet, belki geçmişte yaşadığın acılar, hayal kırıklıkları ve kötü tecrübeler kalbini yaraladı, belki de aşka olan inancını sorgulamana neden oldu. Ama şimdi, tüm bu olumsuzluklara rağmen, kendine yeni bir sayfa açmanın, aşka olan inancını yeniden kazanmanın ve tekrar aşık olmanın tam zamanı. Unutma, aşk her zaman risktir ve belki de bu riski göze almak, aşka olan inancını yeniden kazanmanın ilk adımıdır. Aşkın sıcaklığını tekrar hissetmek için, kalbindeki korkuları yenecek, aşka olan inancını yeniden kazanacak ve en önemlisi, aşka karşı adım atarken cesur olacak biri olmalısın. Aşkın gücüne inan, kendine ve kalbine güven, ve en önemlisi, aşka karşı adım atarken cesur ol. İşte o zaman, aşkın sıcaklığını tekrar hissedeceksin.

Senin aşık olman için henüz çok erken!

Hayatın romantik bir film sahnesi gibi olmadığını anlamışsın. Kalbin, aşka dair tüm umutlarına kapılarını kapatmış durumda. Aşkın tatlı serinliğini hissetmek yerine, yüreğinde hala taze olan acıyı hissediyorsun. Geçmişte yaşadığın aşkların izleri hala canlı, sanki dün yaşanmış gibi. Kendini bir labirentin içinde bulmuşsun, çıkış yolu arıyorsun. Ancak her dönemeçte karşına çıkan, unutamadığın ve kendini bulamadığın anılar oluyor. Bu anılar, seni bir zamanlar olduğun kişiye döndürüyor. Ancak o kişi artık sen değilsin, çünkü yaşadığın ilişkilerde kendini kaybetmişsin. Aşkın neşeli ritmini tekrar duymak, birini sevmek, ona hayatında özel bir yer vermek... Bunlar artık senin için çok zor. Çünkü kalbindeki yaralar hala taze, acıları hala canlı. Aşkın tatlı meltemi yerine, içindeki fırtınayı hissediyorsun. Aşkın, hayatının en güzel melodisini çalmak için seni bekliyor olmasına rağmen, sen henüz o melodiyi duymaya hazır değilsin. Belki de bu, aşka dair tüm umutlarını bir kenara bırakmanın zamanıdır. Belki de bu, yalnızca kendini bulmanın, kaybettiğin parçalarını toplamanın ve yaralarını iyileştirmenin zamanıdır.

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