Ne Zaman Aşık Olacaksın?
Ne Zaman Aşık Olacaksın?
Sen ne zaman aşık olacaksın?
Haydi testeee!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım daha önce hiç aşık oldun mu?
4. Aşk bir renk olsaydı ne renk olurdu?
5. Aşk senin hayatına ne getiriyor?
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6. Çok sık flört değiştirir misin?
7. Peki sen neye aşık olursun?
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen birkaç ay içinde aşık olacaksın!
Sen geçmişi unuttuğunda aşık olacaksın!
Sen tekrar aşka inandığında aşık olacaksın!
Senin aşık olman için henüz çok erken!
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