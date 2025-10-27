Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Nostaljik Görsellerle Anlatan Kişiler

Yaş sadece sayıdan ibaret değildir. Aynı zamanda neler yaşadığımızın veya neleri gördüğümüzün de bir göstergesi. X'te de bir kullanıcı takipçilerinden ne kadar yaşlı olduklarını anlatmalarını istedi. Kendisi Kocakafalar isimli programı hatırlayacak kadar yaşlı olduğunu örnek olarak verdi. Tabii ilk örnek böyle olunca nostaljik programların gerisi de geldi.