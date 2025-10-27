Ne Kadar Yaşlı Olduklarını Nostaljik Görsellerle Anlatan Kişiler
Yaş sadece sayıdan ibaret değildir. Aynı zamanda neler yaşadığımızın veya neleri gördüğümüzün de bir göstergesi. X'te de bir kullanıcı takipçilerinden ne kadar yaşlı olduklarını anlatmalarını istedi. Kendisi Kocakafalar isimli programı hatırlayacak kadar yaşlı olduğunu örnek olarak verdi. Tabii ilk örnek böyle olunca nostaljik programların gerisi de geldi.
Soru şöyleydi;
Yanıtlara bakalım...
Bir zamanlar animasyonlar epey popülerdi.
Tabii siyaset de eleştirilebilen bir kurumdu.
Çizgi filmleri hatırlayanlar oldu.
Böyle fantastik diziler gelmiyor artık.
İnteraktiflik denince de bu yarışma;
Edi miydi bu?
Dizilerden de örnekler geldi.
Siz kaçını hatırlıyorsunuz?
