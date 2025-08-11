Ne Kadar Teoman Aşığısın?
Sen gerçek bir Teoman aşığı mısın yoksa Teoman'ın şarkılarının sadece bazılarını mı biliyorsun? Bu testi çözdüğünde kaç doğru yapabileceksin? Bu soruların yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözüp sonucu yorumlara yazmak. Hazırsan başlıyoruz!
1. "Ben seni sevmedim, yalan söyledim..." Bu sözler hangi Teoman şarkısına aittir?
2. Peki bu "Ne zaman seni düşünsem, bir ceylan su içmeye iner..."?
3. "Ruhun duymadan geçtim hayatından..." sözleri hangi şarkıya ait?
4. "Aşka dair ne varsa, yalanmış hepsi..." hangisine ait peki?
5. Bu meşhur sözleri biliyor musun? "Sana söylediklerimi unut, çünkü yalandı..."
6. "Her şey boş, her şey yalan..." sözleri hangisine ait?
7. "Yalnız kaldım bu şehirde, bir de senin yokluğunda..." sözleri hangi parçaya ait?
8. Son olarak bu sözleri biliyor musun? "Bir gün elbet soracaklar, seni neden sevmedim..."
Sen gerçekten çok aşıksın!
Hiç de fena değilsin!
Pek seviyor gibi değilsin...
