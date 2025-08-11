onedio
Ne Kadar Teoman Aşığısın?

Begüm
Begüm
11.08.2025 - 23:46

Sen gerçek bir Teoman aşığı mısın yoksa Teoman'ın şarkılarının sadece bazılarını mı biliyorsun? Bu testi çözdüğünde kaç doğru yapabileceksin? Bu soruların yanıtını öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözüp sonucu yorumlara yazmak. Hazırsan başlıyoruz!

1. "Ben seni sevmedim, yalan söyledim..." Bu sözler hangi Teoman şarkısına aittir?

2. Peki bu "Ne zaman seni düşünsem, bir ceylan su içmeye iner..."?

3. "Ruhun duymadan geçtim hayatından..." sözleri hangi şarkıya ait?

4. "Aşka dair ne varsa, yalanmış hepsi..." hangisine ait peki?

5. Bu meşhur sözleri biliyor musun? "Sana söylediklerimi unut, çünkü yalandı..."

6. "Her şey boş, her şey yalan..." sözleri hangisine ait?

7. "Yalnız kaldım bu şehirde, bir de senin yokluğunda..." sözleri hangi parçaya ait?

8. Son olarak bu sözleri biliyor musun? "Bir gün elbet soracaklar, seni neden sevmedim..."

Sen gerçekten çok aşıksın!

Senin için Teoman bir şarkıcı değil, bir çağ, bir dönem, bir hissiyat. Şarkıları notaya değil, yaşanmışlığa dökmüşsün. Bütün albümleri dinledin, sahnedeki duruşundan satır aralarına kadar ezberindesin. Belki sen de bir 'Kupa Kızı' ya da 'Sinek Valesi' oldun bir zamanlar kim bilir! Sen Teoman'a gerçekten aşıksın!

Hiç de fena değilsin!

Sen sadece hit’leri değil, arka plandaki parçaları da bilen gerçek bir albüm dinleyicisisin. Teoman’ın şiirle harmanlanmış iç dünyasına aşinasın. Konser setlist’ini ezbere bilirsin, favorin albüm sırasına göre değişir. Gönül telin Teoman’la titriyor, belli ama biraz daha çalışman lazım!

Pek seviyor gibi değilsin...

Sen henüz Teoman evrenine yeni adım atmışsın. Ama hiç sorun değil başlamak için doğru yerdesin. 'Gönülçelen', 'İki Yabancı', 'Paramparça' gibi klasiklerle yola çık; sonra derinleşen sözleriyle albüm albüm büyüyeceksin. Seni bolca mırıldanma bekliyor. Listeye şarkılarını ekle ve hemen ezberlemeye başla!

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
