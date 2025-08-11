Ne Kadar Teoman Aşığısın?

Senin için Teoman bir şarkıcı değil, bir çağ, bir dönem, bir hissiyat. Şarkıları notaya değil, yaşanmışlığa dökmüşsün. Bütün albümleri dinledin, sahnedeki duruşundan satır aralarına kadar ezberindesin. Belki sen de bir 'Kupa Kızı' ya da 'Sinek Valesi' oldun bir zamanlar kim bilir! Sen Teoman'a gerçekten aşıksın!