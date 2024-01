Ne İzlesem Derdine Son! Hafta Sonu Keyfinize Ortak Olacak Son Zamanların En Çok İzlenen Netflix Dizileri

IMDb: 8

Özet: The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

Yaratıcı: Lauren Schmidt Hissrich

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra