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Ne İzlesem Derdine Son! Hafta Sonu Keyfinize Ortak Olacak Son Zamanların En Çok İzlenen Netflix Dizileri

Ne İzlesem Derdine Son! Hafta Sonu Keyfinize Ortak Olacak Son Zamanların En Çok İzlenen Netflix Dizileri

dizi Netflix
Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 20:01

'Ne izlesem?' diye düşünenlerin derdine derman olacak bir listeyle karşınızdayız. Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak, son dönemin en popüler Netflix dizilerini sizler için derledik. 

Şimdiden keyifli seyirler...

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15. Detective Forst (2024)

15. Detective Forst (2024)

IMDb: 5,6

Özet: Tatra Dağları'nı vuran bir dizi cinayetten sonra, Dedektif Wiktor Forst, gazeteci Olga Szrebska'nın yardımıyla davayı çözmek için devreye girer.

Yaratıcı: Agata Malesińska, Jacek Markiewicz, Marcin Cecko

Oyuncular: Borys Szyć, Andrzej Bienias, Zuzanna Saporznikow

14. Kuş Uçuşu (2022)

14. Kuş Uçuşu (2022)

IMDb: 6,4

Özet: Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine 'kuş uçusu' gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

Yaratıcı: Koray Kerimoğlu

Oyuncular: Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner

13. Berlin (2023)

13. Berlin (2023)

IMDb: 7,1

Özet: La Casa de Papel’in spin-off dizisi olan Berlin, asıl adı Andres de Fonollosa olan Berlin karakterine odaklanıyor ve onun büyük soygundan önceki karmaşık hikayesini anlatıyor.

Yaratıcı: Álex Pina, Esther Martínez Lobato

Oyuncular: Pedro Alonso, Michelle Jenner, Tristán Ulloa

12. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

12. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)

IMDb: 7,4

Özet: Kendi isteği dışında Kral George'la nişanlanan genç Charlotte, düğün gününde Londra'ya gelir ve hükümdarın kurnaz annesinin her şeyi ince eleyip sık dokumasıyla karşı karşıya kalır.

Yaratıcı: Shonda Rhimes

Oyuncular: India Amarteifio, Adjoa Andoh, Michelle Fairley

11. Lupin (2021)

11. Lupin (2021)

IMDb: 7,5

Özet: Assane Diop’un hayatı, işlemediği bir suçla itham edilen babasının ölmesiyle altüst olur. Aradan geçen yılların ardından Assane Diop, babasının intikamını almaya karar verir ve bunu yapmak için de kahramanı Arsène Lupin’den ilham alır.

Yaratıcı: George Kay

Oyuncular: Omar Sy, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy

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10. The Night Agent (2023)

10. The Night Agent (2023)

IMDb: 7.5

Özet: Bu aksiyon gerilim dizisi, Beyaz Saray'ın bodrumunda çalışan, kimsenin aramadığı bir telefonu yöneten ve garip olaylara sürüklenen düşük seviyeli bir FBI ajanını konu alıyor.

Yaratıcı: Shawn Ryan

Oyuncular: Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Fola Evans-Akingbola

9. Crash Course in Romance (2023)

9. Crash Course in Romance (2023)

IMDb: 7.8

Özet: Dizi, kızı için bu hayatta en iyisini isteyen bir annenin, kızının ünlü bir matematik öğretmeninden ders alma isteğini kıramayıp kendini özel dershane sektörünün içinde bulmasını konu alıyor.

Yaratıcı: Hee-Seung Yang

Oyuncular: Jeon Do-yeon, Jung Kyung-ho, Lee Bong-ryun

8. DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

8. DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)

IMDb: 7,9

Özet: Jeffrey Dahmer'ın zor çocukluğundan, dehşet verici suçlarına ve 1992'deki mahkumiyetine odaklanılan yapımda, Dahmer’ın yıllar boyunca cinayet işlemesini mümkün kılan sistem sorunlarında da değiniliyor.

Yaratıcı: Ryan Murphy, Ian Brennan

Oyuncular: Evan Peters, Richard Jenkins, Penelope Ann Miller

7. The Witcher (2019)

7. The Witcher (2019)

IMDb: 8

Özet: The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

Yaratıcı: Lauren Schmidt Hissrich

Oyuncular: Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra

6. The Diplomat (2023)

6. The Diplomat (2023)

IMDb: 8

Özet: Uluslararası bir krizin ortasında kariyer diplomatı olan Kate Wyler, kendisine uygun olmayan yüksek profilli bir işe girer ve bu, evliliği ve siyasi geleceği açısından son derece parçalayıcı sonuçlar doğurur.

Yaratıcı: Debora Cahn

Oyuncular: Keri Russell, Rufus Sewell, David Gyasi

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5. Beef (2023)

5. Beef (2023)

IMDb: 8

Özet: Dizi, bir trafik kazası sonucu kavga eden müteahhit Danny ile kendi kendini yetiştirmiş sağlam bir girişimci olan Amy'nin birbirlerine karşı giderek artan düşmanlıklarını konu alıyor.

Yaratıcı: Lee Sung Jin

Oyuncular: Steven Yeun, Ali Wong, Joseph Lee

4. Squid Game (2021)

4. Squid Game (2021)

IMDb: 8

Özet: Para sıkıntısı çeken yüzlerce oyuncu, tuhaf bir davet alır. Davette onlara cazipi bir ödül karşılığında çocuk oyunlarında yarışmaları teklif edilir. Teklifi kabul eden oyuncular, yarışmayı kazanırlarsa 40 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi olacaktır. Ancak ödül cazip olsa da oyunun ölümcük riskleri vardır.

Yaratıcı: Hwang Dong-hyuk

Oyuncular: Jung-jae Lee, Park Hae-Soo, Wi Ha-Joon

3. Wednesday (2022)

3. Wednesday (2022)

IMDb: 8,1

Özet: Wednesday'in ortaya çıkan psişik yeteneklerde ustalaşma, kasabayı terörize eden korkunç bir cinayet serisini engelleme ve 25 yıl önce ebeveynlerini karıştıran doğaüstü gizemi çözme girişimleri dizinin odak noktalarını oluşturacak. 

Yaratıcı: Alfred Gough, Miles Millar

Oyuncular: Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome

2. The Queen's Gambit (2020)

2. The Queen's Gambit (2020)

IMDb: 8,5

Özet: Ailesini kaybetmesinin ardından kurum tarafından büyütülen Beth, burada çalışan bir görevliden satranç oynamayı öğrenir. Satranç'ta olağanüstü bir yetenek sergileyen Beth, önüne çıkan tüm rakipleri yenmeyi başarır.

Yaratıcı: Scott Frank, Allan Scott

Oyuncular: Anya Taylor-Joy

1. Stranger Things (2022)

1. Stranger Things (2022)

IMDb: 8,7

Özet: Stranger Things'in heyecan dolu dördüncü sezonunda Nancy sarsıcı hayaller görür, El ise kendisi için çok önemli bir sınavı geçer. Hawkins'dekiler erzak ve silah toplayarak savaşa hazırlanır.

Yaratıcı: Matt Duffer, Ross Duffer

Oyuncular: Winona Ryder, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard

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