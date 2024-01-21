Ne İzlesem Derdine Son! Hafta Sonu Keyfinize Ortak Olacak Son Zamanların En Çok İzlenen Netflix Dizileri
Ne İzlesem Derdine Son! Hafta Sonu Keyfinize Ortak Olacak Son Zamanların En Çok İzlenen Netflix Dizileri
'Ne izlesem?' diye düşünenlerin derdine derman olacak bir listeyle karşınızdayız. Hafta sonu keyfinizi ikiye katlayacak, son dönemin en popüler Netflix dizilerini sizler için derledik.
Şimdiden keyifli seyirler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Detective Forst (2024)
14. Kuş Uçuşu (2022)
13. Berlin (2023)
12. Queen Charlotte: A Bridgerton Story (2023)
11. Lupin (2021)
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. The Night Agent (2023)
9. Crash Course in Romance (2023)
8. DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story (2022)
7. The Witcher (2019)
6. The Diplomat (2023)
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Beef (2023)
4. Squid Game (2021)
3. Wednesday (2022)
2. The Queen's Gambit (2020)
1. Stranger Things (2022)
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda