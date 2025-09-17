Narsist, Egoist, Öz Güvenli, Sen Hangi Kategoridesin?
Hepimiz zaman zaman kendimizi sorgularız: “Ben fazla mı bencilim?” ya da “Aslında öz güvenim mi düşük?” diye. İçinde yaşadığımız dünyada bazen özgüven ile ego, bazen de narsisizm ile kendine güven arasındaki çizgiler bulanıklaşabiliyor. Peki sen aslında hangi kategoridesin?
Haydi öğrenme zamanı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Biri seni eleştirdiğinde ilk düşüncen ne olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Arkadaş grubunda öne çıkmayı sever misin?
3. Sosyal medyada paylaşım yaparken ne düşünürsün?
4. Bir başarı kazandığında başkalarına nasıl davranırsın?
5. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Eleştiriye açık mısın?
7. Aşk hayatında nasıl birisin?
8. Başkalarının başarılarına nasıl bakarsın?
9. Kendine dair inancın nasıl?
10. Sence senin en büyük hatan ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öz Güvensiz
Öz Güvenli
Egoist
Narsist
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın