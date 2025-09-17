Narsist, Egoist, Öz Güvenli, Sen Hangi Kategoridesin?

Sen, kendini merkeze koyan, güçlü bir özgüvenin ötesine geçmiş bir yapıya sahipsin. Dışarıdan bakıldığında havalı, baskın, hatta hayranlık uyandırıcı görünüyorsun. Ancak bu durum çoğu zaman başkalarını küçümsemene ve eleştirileri görmezden gelmene neden oluyor. Hayatta hep en iyisini hak ettiğini düşünmen seni ileri taşıyabilir ama başkalarının gözünde “ulaşılamaz” veya “kibirli” bir imaj da oluşturabilir. Bu yüzden çevrendeki ilişkilerinde zorluklar yaşaman muhtemel. Yine de, bu özellik doğru yönetildiğinde sana büyük başarılar getirebilir. Önemli olan, “ben” duygusunu biraz olsun “biz” ile dengelemeyi öğrenmek. Böylece hem kendi gücünü ortaya koyar hem de çevrendekilerle daha sağlıklı bağlar kurabilirsin.