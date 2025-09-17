onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Narsist, Egoist, Öz Güvenli, Sen Hangi Kategoridesin?

Narsist, Egoist, Öz Güvenli, Sen Hangi Kategoridesin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 18:03

Hepimiz zaman zaman kendimizi sorgularız: “Ben fazla mı bencilim?” ya da “Aslında öz güvenim mi düşük?” diye. İçinde yaşadığımız dünyada bazen özgüven ile ego, bazen de narsisizm ile kendine güven arasındaki çizgiler bulanıklaşabiliyor. Peki sen aslında hangi kategoridesin?

Haydi öğrenme zamanı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Biri seni eleştirdiğinde ilk düşüncen ne olur?

2. Arkadaş grubunda öne çıkmayı sever misin?

3. Sosyal medyada paylaşım yaparken ne düşünürsün?

4. Bir başarı kazandığında başkalarına nasıl davranırsın?

5. Bir hata yaptığında nasıl tepki verirsin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Eleştiriye açık mısın?

7. Aşk hayatında nasıl birisin?

8. Başkalarının başarılarına nasıl bakarsın?

9. Kendine dair inancın nasıl?

10. Sence senin en büyük hatan ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Öz Güvensiz

Senin en belirgin özelliğin, kendi değerini tam olarak görememen. Çoğu zaman başkalarının sözleri ve bakışları seni derinden etkiliyor. İçsel olarak güçlü olsan da bunu ortaya çıkarmakta zorlanıyorsun. Kendini sürekli başkalarıyla kıyaslamak, sana sadece yıpratıcı bir yük getiriyor. Öz güven eksikliğin, fırsatları kaçırmana ve kendini olduğundan daha az görmene sebep olabilir. Aslında, çevrendeki insanlar seni düşündüğünden daha değerli görüyor. Sadece sen, bunu kabul etmekte güçlük çekiyorsun. Kendini geliştirmek için küçük adımlar atabilir, başarılarını küçümsememeyi öğrenebilirsin. Unutma, öz güven bir anda oluşmaz, ama üzerine koydukça güçlenir. İçindeki potansiyel dışarı çıkmayı bekliyor.

Öz Güvenli

Senin dengeli bir öz güvenin var. Ne kendini küçük görüyorsun ne de başkalarını küçümsüyorsun. Kendine güvenin, seni kararlı, sakin ve güçlü biri yapıyor. Bu özellik, çevrendekilere de ilham veriyor. Başkalarının başarılarını takdir edebiliyor, kendi başarılarını ise abartmadan sahipleniyorsun. Bu seni hem saygı duyulan hem de sevilen bir insan yapıyor. Hayatına kattığın bu denge, sana uzun vadede huzur getiriyor. Elbette zaman zaman kaygılar ya da kararsızlıklar yaşayabilirsin ama bunları yönetebilecek kadar bilinçlisin. Senin yolun, sağlıklı özgüvenin sayesinde sürekli ilerlemeye açık görünüyor.

Egoist

Senin kişiliğinde baskın bir “ben merkezlilik” var. Kendine olan güvenin yüksek olsa da bu, zaman zaman başkalarının haklarını görmezden gelmene yol açabiliyor. İnsanların seni bencil bulması bundan kaynaklanıyor. Başkalarının fikirlerini dikkate almakta zorlanıyorsun ve genellikle kendi istediğinin olmasını istiyorsun. Bu durum seni güçlü ve iddialı gösterse de uzun vadede ilişkilerinde mesafe yaratabilir. Biraz daha empati geliştirdiğinde hem insanlarla daha sağlam bağlar kurabilir hem de güçlü yönlerini daha verimli kullanabilirsin. Unutma, gerçek liderlik sadece kendini değil, başkalarını da önemsemekten geçiyor.

Narsist

Sen, kendini merkeze koyan, güçlü bir özgüvenin ötesine geçmiş bir yapıya sahipsin. Dışarıdan bakıldığında havalı, baskın, hatta hayranlık uyandırıcı görünüyorsun. Ancak bu durum çoğu zaman başkalarını küçümsemene ve eleştirileri görmezden gelmene neden oluyor. Hayatta hep en iyisini hak ettiğini düşünmen seni ileri taşıyabilir ama başkalarının gözünde “ulaşılamaz” veya “kibirli” bir imaj da oluşturabilir. Bu yüzden çevrendeki ilişkilerinde zorluklar yaşaman muhtemel. Yine de, bu özellik doğru yönetildiğinde sana büyük başarılar getirebilir. Önemli olan, “ben” duygusunu biraz olsun “biz” ile dengelemeyi öğrenmek. Böylece hem kendi gücünü ortaya koyar hem de çevrendekilerle daha sağlıklı bağlar kurabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın