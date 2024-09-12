Narin'in Annesi Yüksel Güran, 'Amca ile Yasak Aşk' İddiasına Yanıt Verdi: Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı!

Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin'in annesi Yüksel Güran ile tutuklu amca Salim Güran arasında bir yasak aşk olduğu ve Narin'in buna tanıklık ettiği için öldürüldüğü iddiası uzun süreden beri gündemdeydi. Yüksel Güran yasak aşk iddiasıyla ilgili ifadesinde, 'Hayır böyle bir şey kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum' dedi.