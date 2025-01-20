ATV’deki Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Çıkan Matematik Sorusu Kafaları Karıştırdı
ATV’deki Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Çıkan Matematik Sorusu Kafaları Karıştırdı
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan matematik sorusu izleyenlerin kafasını karıştırdı. Yarışmada çıkan soruyu size de soralım:
111.111.111 111 × 111.111.111 işleminin sonucu kaçtır?
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ATV’nin uzun yıllardır severek izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’de çıkan bir soru daha izleyenlerde merak uyandırdı.
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Pazar günü yayınlanan yeni bölümde ekranlara gelen matematik sorusu izleyenlere de zor anlar yaşattı.
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çıkan soruyu sizlere de soralım: 111.111.111 111 × 111.111.111 işleminin sonucu kaçtır?
İşte yarışmada çıkan o soru ve cevabı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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