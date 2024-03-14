Naci Görür’den 'İliç’e Bekleniyorsunuz' Yazısına Tepki: “Hakaret Etmek İstemiyorum”

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan göçükte 9 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Halk TV’den Serpil Yılmaz, Bergama’daki altın madeni için hazırlanan raporda imzası bulunan Prof. Dr. Naci Görür için yazı kaleme almıştı. Görür, uzun bir paylaşımla olayın gerçeğini anlattı ve Serpil Yılmaz’a tepki gösterdi.