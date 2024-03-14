Naci Görür’den 'İliç’e Bekleniyorsunuz' Yazısına Tepki: “Hakaret Etmek İstemiyorum”
Naci Görür’den 'İliç’e Bekleniyorsunuz' Yazısına Tepki: “Hakaret Etmek İstemiyorum”
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan göçükte 9 maden işçisi hayatını kaybetmişti. Halk TV’den Serpil Yılmaz, Bergama’daki altın madeni için hazırlanan raporda imzası bulunan Prof. Dr. Naci Görür için yazı kaleme almıştı. Görür, uzun bir paylaşımla olayın gerçeğini anlattı ve Serpil Yılmaz’a tepki gösterdi.
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Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan göçük sonrasında 9 işçi hayatını kaybetmiş, işçilerin cansız bedenlerine dahi ulaşılamamıştı.
Halk TV yazarlarından Serpil Yılmaz, Bergama’daki altın madeni için uygunluk raporunda Prof. Dr. Naci Görür’ün imzası olduğunu hatırlatmış ve “Naci Görür İliç’e de bekleniyor” demişti.
Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla olayın nasıl yaşandığını anlattı.
“Bundan 20-25 sene evvel, zamanın Ecevit Hükümeti TÜBİTAK’a bir görev veriyor. Görev de Bergama altın madeninin proje ve uygulama bakımından ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olup olmadığı ve yenilikçi teknolojiler içerip içermediği yönünden incelenmesi ve durumun bir raporla Başbakanlığa bildirilmesi.”
“Görevin TÜBİTAK Başkanlığına tevdi edildiği sırada ben TÜBİTAK MAM’ın (Marmara Araştırma Merkezi) başkanıydım. Doğal olarak Türkiye’nin önde gelen bilim adamlarından bir ekip seçtik. Hatta deprem bilimcilerden idareden bağımsız iki araştırmacıyı da bu ekibe kattık. İkisi de ulusal ve uluslar arası tanınır kişilerdi. Biri Prof. Dr. Aykut Barka, diğeri de Prof. Dr. Haluk Eyidoğan idi. Çalışma içinde meşhur Çevre Bilimci Prof. Dr. Derin Orhon ve konularında uzman başka hocalar da vardı. Ben de MAM Başkanı olarak koordinatör görevi gördüm. Çalışma bitince Ankara’ya gönderildi ve burada TÜBİTAK BİLİM KURULU tarafından onaylandı ve Başbakanlığa sunuldu. Proje ulusal ve uluslar arası ölçütlere uygun bulunmuştu. Daha sonra Başbakanlık ne kararlar aldı onu bilmiyorum.”
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“Bugün bir takım kimseler (Hakaret etmek istemiyorum ) son derece saygısız ve terbiyesizce hakkımda yazıyorlar. Onları önemsemiyorum ama ( hepsini engelleddim) siz takipcilerime saygımdan ötürü bu açıklamayı yayınlıyorum.
”Bir konu daha var önemli. Arkadaşlar, maden ve madenci düşmanlığı yapıyorlar. Sırf ideolojik nedenlerle madencileri hain diye gösteriyorlar. “Madencilik bir bilim dalıdır. Tarih boyunca çeşitli temel bilimler maden fakülteleri sayesinde gelişmiştir. İnsanlık madencilik sayesinde zenginleşmiş ve bugünlere gelmiştir. Yeraltı servetlerimiz çok önemlidir. Siz madenciliği kaide ve kurallarına göre yaparsanız gelişirsiniz. Bugünkü gibi abuk subuk uygulama ve işletme yaparsanız zarar verirsiniz. Bunu denetleyecek ve doğru iş yapılmasını isteyecek Devlettir. Eğer tüm madenciliğin zararlı olduğu düşünülüyorsa bütün yurtta madenciliği yasaklıyacaksınız. Maden fakültesinin Dekanlğını da yapmış biri olarak ben bunları söyleyebilirim sanıyorum, sevgiyle.”
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