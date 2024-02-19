İliç’teki Maden Faciasında Skandallar Bitmiyor: İşçiler Çalışmaya Zorlanıyor!
İliç’teki Maden Faciasında Skandallar Bitmiyor: İşçiler Çalışmaya Zorlanıyor!
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/madenciler-s...
Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; Erzincan İliç’teki maden ocağındaki işçiler, siyanür ve heyelan tahdidine rağmen çalışmaya zorlanıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, işten atılma tehdidiyle karşı karşıya.
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Erzincan İliç’teki maden faciasında toprak altındaki 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 663 personel çalışmalara katılıyor.
Kayıp işçilerden 6'sının Sabırlı Deresi yatağına gelen toprak alanının içerisinde, 3'ünün ise manganez ocağının içerisinde olduğu değerlendirildiğinden çalışmalar bu bölgelerde yoğunlaştırıldı.
Çalışmanın devam ettiği bölgede çatlaklar oluşması nedeniyle faaliyetler durduruldu. Anagold firması, arama-kurtarma dışında çalışanların idari izinli sayılacağını açıkladı.
Taşeron firma Çintay ise işçileri iş başı yapmaya çağırdı, görev yerlerini terk etmemeleri uyarısında bulundu. Çalışmak istemeyen, siyanür tehdidi ve heyelan riskiyle karşı karşıya kalan işçiler işten atılmakla tehdit edildi.
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Konuyla ilgili Sözcü’ye açıklama yapan avukat Mehmet Uzun “Şu anda da işçiler sürekli baskı altında. İşe çıkmayanların işten atılacağı, ücretsiz izne ayrılacağı şeklinde tehditler savrulmaktadır” dedi.
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