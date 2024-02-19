İliç’teki Maden Faciasında Skandallar Bitmiyor: İşçiler Çalışmaya Zorlanıyor!

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre; Erzincan İliç’teki maden ocağındaki işçiler, siyanür ve heyelan tahdidine rağmen çalışmaya zorlanıyor. Arama-kurtarma çalışmalarına katılan madenciler, işten atılma tehdidiyle karşı karşıya.