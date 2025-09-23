Müzik Zevkine Göre Hangi Ayda Doğmalıydın?
Herkesin bir doğum tarihi var ama ya aslında yanlış ayda doğduysan? Belki pop dinlerken kış aylarının çocuğu gibi hissediyorsun, belki rap tutkusu seni yaz enerjisine daha yakın yapıyor...
Sen aslında hangi ayda doğmalıydın?
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Başlıyoruz! Yeni bir şarkıyı ilk kez dinliyorsun. Bu şarkıda seni en çok ne etkilemeli?
4. Hiç bir şarkının girişine göre şarkıyı dinleyip dinlemeyeceğine karar verdiğin oldu mu?
5. Uzun bir yolculuğa çıkıyorsun ve bir liste hazırlaman gerek. Çalma listene ilk kimi ekliyorsun?
6. Şarkı dinlemenin en keyifli olabileceği bir ortam seç!
7. Bir müzik platformu seçer misin?
8. Daha önce hiç bir şarkıyı albüm kapağına göre yargıladın mı?
9. Son sorudayız! Kahve içerken müzik dinlemek hoşuna gidiyor mu?
Eylül!
Aralık!
Nisan!
Haziran!
