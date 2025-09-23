Müzik Zevkine Göre Hangi Ayda Doğmalıydın?

onedio
Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
23.09.2025 - 21:03

Herkesin bir doğum tarihi var ama ya aslında yanlış ayda doğduysan? Belki pop dinlerken kış aylarının çocuğu gibi hissediyorsun, belki rap tutkusu seni yaz enerjisine daha yakın yapıyor...

Sen aslında hangi ayda doğmalıydın?

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Başlıyoruz! Yeni bir şarkıyı ilk kez dinliyorsun. Bu şarkıda seni en çok ne etkilemeli?

4. Hiç bir şarkının girişine göre şarkıyı dinleyip dinlemeyeceğine karar verdiğin oldu mu?

5. Uzun bir yolculuğa çıkıyorsun ve bir liste hazırlaman gerek. Çalma listene ilk kimi ekliyorsun?

6. Şarkı dinlemenin en keyifli olabileceği bir ortam seç!

7. Bir müzik platformu seçer misin?

8. Daha önce hiç bir şarkıyı albüm kapağına göre yargıladın mı?

9. Son sorudayız! Kahve içerken müzik dinlemek hoşuna gidiyor mu?

Eylül!

Eylül!

Senin ruhuna en çok Eylül ayı yakışıyor! Çünkü senin çalma listende duyguların iniş çıkışlarını görebiliyoruz. Bir gün hüzünlü bir şarkıya sarılıyorsun, diğer gün ritmi yüksek bir indie parça ile kafanı dağıtıyorsun. Yani modunu saklamıyorsun, müziğin senin ruh hâlinin aynası gibi. Eylül ayı tam senin gibi diyebiliriz çünkü bir tarafıyla romantik, bir tarafıyla “hadi artık toparlanalım” diyen bir enerji taşıyor. Yazdan kalma sıcaklıkla kışa hazırlık arasında duran bir geçiş. Sen de hayatında tam bu dengeyi arıyorsun gibi. Bir arkadaş ortamında şarkı açsan herkes biraz duygusallaşır ama aynı zamanda iyi ki açtın der. Çünkü senin müzik zevkin hem kalbe dokunuyor hem de herkese tanıdık gelen bir tarafı var. O yüzden senin ayın belli: Eylül!

Aralık!

Aralık!

Senin için müzik biraz sıcaklık, biraz da derinlik demek. Aralık ayı da tam böyle! Dışarıda soğuk var içeride sıcacık bir his yer alıyor. Senin çalma listende romantik şarkılar da var, hareketli parçalar da. Yani sadece tek bir tarza takılıp kalmıyorsun, moduna göre şekilleniyorsun. Aralık insanı olmak biraz sabırlı olmayı gerektirir. Sen de öylesin. Hayatı çok aceleye getirmiyorsun ama duygularını da saklamıyorsun. Müzik zevkin sana dair ipuçları veriyor: Bazen derin derin düşünüyorsun bazen de yıl bitti, hadi eğlenelim diyorsun. Seninle aynı ortamda şarkı çalsa herkes kendini iyi hisseder çünkü senin seçimlerin hem kalbe hem kulağa hitap ediyor. İşte bu yüzden senin gerçek ayın Aralık!

Nisan!

Nisan!

Senin ruhun bahar gibi taptaze. Çalma listende hep umut var, hep biraz heyecan. Nisan ayı sana çok yakışıyor çünkü senin müzik zevkin de yeni filizlenen çiçekler gibi canlı ve renkli. Pop açsan da, indie dinlesen de, hepsinde pozitif bir taraf hissediliyor. Senin için müzik sadece dinlemek değil, bir çeşit enerji kaynağı. Ne kadar yorgun olursan ol, sevdiğin şarkı açıldığında hemen toparlanıyorsun. Arkadaşların arasında şarkı açan kişi sen olsan kimse itiraz etmez çünkü herkesin modunu yükseltmeyi iyi biliyorsun. Nisan insanı olmak, hayatı biraz hafif almak ama bir yandan da duygulara yer bırakmak demek. Senin playlist'inde bu karışımı görebiliyoruz. O yüzden sen aslında Nisan’da doğmalıydın.

Haziran!

Haziran!

Senin müzik zevkin tam yaz havası. Çalma listende eğlence de var, hafiflik de. Haziran ayı sana yakışıyor çünkü senin ruhun biraz festival ruhu gibi. Dinlediğin şarkılar herkesi harekete geçiriyor, yerinde oturtmuyor. Senin için müzik sosyal bir şey. Arkadaş ortamında, tatilde, dışarıda… Ne olursa olsun müzikle eğlenmeyi iyi biliyorsun. Rap de dinliyorsun, pop da, bazen elektronik de. Yani tarzların hepsinden biraz var ama hepsinde ortak nokta: enerji. Haziran insanı olmak biraz da spontane olmak demek. Sen de şarkılarında hep özgür, keyifli, rahat bir tarafı seçiyorsun. “Gelsin yaz şarkıları” kafası tam sana göre. Yani senin gerçek ayın kesinlikle Haziran.

