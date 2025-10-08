Müzik Dünyasında Büyük Ses Getiren En İyi Düetler
Bazen bir şarkı tek başına harikadır ama iki yıldız bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji bambaşka olur. İşte müzik dünyasında sahneleri sallayan, kulakların pasını silerek akıllara kazınan ikonik düetler! 👇
1. Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar
2. Eminem & Dr. Dre - Forgot About Dre
3. U2 & Mary J. Blige - One
4. Elton John & Kiki Dee - Don’t Go Breaking My Heart
5. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow
6. Michael Jackson & Paul McCartney - The Girl Is Mine
7. Whitney Houston & Mariah Carey - When You Believe
8. Jay-Z & Alicia Keys - Empire State of Mind
9. Bon Jovi & Jennifer Nettles - Who Says You Can’t Go Home
10. Daft Punk & Pharrell Williams - Get Lucky
