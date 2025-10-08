onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Müzik Dünyasında Büyük Ses Getiren En İyi Düetler

etiket Müzik Dünyasında Büyük Ses Getiren En İyi Düetler

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
08.10.2025 - 17:04

Bazen bir şarkı tek başına harikadır ama iki yıldız bir araya geldiğinde ortaya çıkan enerji bambaşka olur. İşte müzik dünyasında sahneleri sallayan, kulakların pasını silerek akıllara kazınan ikonik düetler! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Beyoncé & Shakira - Beautiful Liar

2. Eminem & Dr. Dre - Forgot About Dre

3. U2 & Mary J. Blige - One

4. Elton John & Kiki Dee - Don’t Go Breaking My Heart

5. Lady Gaga & Bradley Cooper - Shallow

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Michael Jackson & Paul McCartney - The Girl Is Mine

7. Whitney Houston & Mariah Carey - When You Believe

8. Jay-Z & Alicia Keys - Empire State of Mind

9. Bon Jovi & Jennifer Nettles - Who Says You Can’t Go Home

10. Daft Punk & Pharrell Williams - Get Lucky

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın