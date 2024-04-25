Mutlaka Oynaman Gereken Bilgisayar Oyunu Hangisi?
Mutlaka Oynaman Gereken Bilgisayar Oyunu Hangisi?
Herkesin bilgisayar oyunları dünyasında kendine özgü bir oyunu olmalı!
Bu test, senin mutlaka oynaman gereken oyunu belirlemeye yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım! 🎮🕹
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1. İlk olarak söyle bakalım; hangi tür oyunlar senin için vazgeçilmez?
2. Oyun oynarken en çok hangi özelliği önemsiyorsun?
3. Sence bir oyunda önemli olan şeyler nelerdir?
4. Peki hangi tür oyunları daha önce keyifle oynadın?
5. Bir oyun satın alırken ne tür incelemeleri okumayı tercih edersin?
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6. Sana en haz veren oyun türü hangisi?
7. Peki bir oyuna başlarken senin en büyük motivasyonun ne?
8. Senin için oyunda hikaye, müzik ve sinematik görüntülerin varlığı önemli mi?
9. Son sorumuz biraz zorlayıcı olsun; hangi oyun mekaniği seni daha çok etkiler?
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