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Mutlaka Oynaman Gereken Bilgisayar Oyunu Hangisi?

etiket Mutlaka Oynaman Gereken Bilgisayar Oyunu Hangisi?

Selluka
Selluka - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 17:01

Herkesin bilgisayar oyunları dünyasında kendine özgü bir oyunu olmalı!

Bu test, senin mutlaka oynaman gereken oyunu belirlemeye yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım! 🎮🕹

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1. İlk olarak söyle bakalım; hangi tür oyunlar senin için vazgeçilmez?

2. Oyun oynarken en çok hangi özelliği önemsiyorsun?

3. Sence bir oyunda önemli olan şeyler nelerdir?

4. Peki hangi tür oyunları daha önce keyifle oynadın?

5. Bir oyun satın alırken ne tür incelemeleri okumayı tercih edersin?

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6. Sana en haz veren oyun türü hangisi?

7. Peki bir oyuna başlarken senin en büyük motivasyonun ne?

8. Senin için oyunda hikaye, müzik ve sinematik görüntülerin varlığı önemli mi?

9. Son sorumuz biraz zorlayıcı olsun; hangi oyun mekaniği seni daha çok etkiler?

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Call of Duty tam senlik!

Senin için mutlaka oynaman gereken oyun, hızlı reflekslere dayalı aksiyon oyunları! Bu oyunlardansa en uygunu 'Call of Duty'!Call of Duty birinci ve ikinci dünya savaşlarını, modern zamanları, soğuk savaşı ve gelecekteki savaş senaryolarını konu alan birinci şahıs nişancı (FPS) video oyunu serisidir. İlk oyun, 2003 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri bir dizi devam oyunu ve yan oyunları ile genişledi. Call of Duty gibi bir FPS, senin için en uygun olanı olabilir. Hareketli, adrenalin dolu ve rekabetçi bir oyun deneyimi seni bekliyor!

The Witcher tam senlik!

Senin için mutlaka oynaman gereken oyun, strateji yapmayı ve karar verme yeteneğini test eden oyunlar... The Witcher gibi!  'The Witcher', Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı fantastik edebiyat serisine dayanan bir video oyunu serisidir. Oyunlar, CD Projekt Red tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmıştır. Ana karakter, kıtalar arası seyahat eden ve canavar avcısı olan Geralt of Rivia'dır. Oyunlar, Geralt'ın maceralarını takip eder ve genellikle çeşitli fantastik yaratıklarla, siyasi entrikalarla ve karmaşık ilişkilerle dolu bir dünyada geçer. Bu oyun derin hikayeleri ve etkileyici karakter gelişimleri ile seni sürükleyecek bir deneyim seni bekliyor!

GTA tam senlik!

GTA tam senlik!
onedio.com

Sen kesinlikle GTA dünyasına aitsin! Oh! Her şey serbest. Alabildiğine kocaman bir dünya. Yetmedi mi? Araba çal! Yetmedi mi? Uçak sür! Yetmedi mi? Trafikten mi bunaldın? Yayalara, arabalara çarp! Ne de olsa masrafın olmayacak. En kötü başka bir araç (ç)almak için etrafta pır dönersin. Oynadığın karakter dayak mı yiyor sürekli? Kendini geliştir, insanları pataklayan sen ol! Aklına gelebilecek her türlü standart üstü eğlence anlayışını tatmak için can atıyorsun. GTA kesinlikle senin dünyan! :)

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