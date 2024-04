Mutlaka Oynaman Gereken Bilgisayar Oyunu Hangisi?

Sen kesinlikle GTA dünyasına aitsin! Oh! Her şey serbest. Alabildiğine kocaman bir dünya. Yetmedi mi? Araba çal! Yetmedi mi? Uçak sür! Yetmedi mi? Trafikten mi bunaldın? Yayalara, arabalara çarp! Ne de olsa masrafın olmayacak. En kötü başka bir araç (ç)almak için etrafta pır dönersin. Oynadığın karakter dayak mı yiyor sürekli? Kendini geliştir, insanları pataklayan sen ol! Aklına gelebilecek her türlü standart üstü eğlence anlayışını tatmak için can atıyorsun. GTA kesinlikle senin dünyan! :)