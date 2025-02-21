Doğum Günü Kabusa Döndü: Bir Kadın Mumları Üflerken Helyum Dolu Balon Patlayınca Yüzü Yandı

Doğum günü, bir bireyin hayatındaki en değerli anlardan biridir. Bu özel günde birbirinden renkli kutlamalar yapılır. Son yıllarda kutlamaların başrolü ise helyum gazlı balonlar. Helyum, genellikle tehlikeli bir gaz olarak kabul edilir. Ancak, bu gazın eğlence sektöründe yaygın bir şekilde kullanıldığını görebiliriz. Bu da bazen oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.