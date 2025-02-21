Doğum Günü Kabusa Döndü: Bir Kadın Mumları Üflerken Helyum Dolu Balon Patlayınca Yüzü Yandı

Doğum günü, bir bireyin hayatındaki en değerli anlardan biridir. Bu özel günde birbirinden renkli kutlamalar yapılır. Son yıllarda kutlamaların başrolü ise helyum gazlı balonlar. Helyum, genellikle tehlikeli bir gaz olarak kabul edilir. Ancak, bu gazın eğlence sektöründe yaygın bir şekilde kullanıldığını görebiliriz. Bu da bazen oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.
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Bir kadın doğum gününde elindeki helyum gazlı balonla pastasını üflemek istedi.
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Balon bir anda tutuşunca kadının yüzü yandı.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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