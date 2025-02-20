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Bir Yılanla Dans Gösterisi Gerçekleştiren Kadın Yılanın Saldırısına Uğradı

Bir Yılanla Dans Gösterisi Gerçekleştiren Kadın Yılanın Saldırısına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
20.02.2025 - 22:03 Son Güncelleme: 20.02.2025 - 22:27

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Günümüzde, hayvanların çeşitli gösterilerde kullanılması hala yaygın bir durum. Ancak, bu durum etik açıdan tartışılıyor. Pek çok kişi hayvanların gösteri amaçlı kullanılmasının onların doğal yaşamlarına ve haklarına zarar verdiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu gösteriler hem hayvanlar hem de gösteriyi gerçekleştiren insanlar için tehlikeler barındırıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEh5tb...
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Yılanla dans gösterisi gerçekleştiren kadın, yılanın saldırısına uğradı.

Yılanla dans gösterisi gerçekleştiren kadın, yılanın saldırısına uğradı.

Bunun hayvanın doğasında olduğunu belirtenler, yılan gözlerine doğru hamle yapmadığı için dua etmesi gerektiğini söyledi.

Bunun hayvanın doğasında olduğunu belirtenler, yılan gözlerine doğru hamle yapmadığı için dua etmesi gerektiğini söyledi.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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