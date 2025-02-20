Bir Yılanla Dans Gösterisi Gerçekleştiren Kadın Yılanın Saldırısına Uğradı

Günümüzde, hayvanların çeşitli gösterilerde kullanılması hala yaygın bir durum. Ancak, bu durum etik açıdan tartışılıyor. Pek çok kişi hayvanların gösteri amaçlı kullanılmasının onların doğal yaşamlarına ve haklarına zarar verdiğini düşünüyor. Aynı zamanda bu gösteriler hem hayvanlar hem de gösteriyi gerçekleştiren insanlar için tehlikeler barındırıyor.