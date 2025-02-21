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AFAD Duyurdu: Erzurumda Deprem

AFAD Duyurdu: Erzurumda Deprem

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 16:15

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Hınıs’ın yanı sıra deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.

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Ege Bölgesi günlerdir çok sayıda depreme maruz kaldı. Durum böyleyken Erzurum'dan deprem haberi geldi.

Ege Bölgesi günlerdir çok sayıda depreme maruz kaldı. Durum böyleyken Erzurum'dan deprem haberi geldi.

Kandilli Rasathanesi ise Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 6.94 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını belirtti.

Kandilli Rasathanesi ise Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 6.94 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını belirtti.

Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Hınıs’ın yanı sıra deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AFAD, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AFAD, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

İşte o paylaşım:

İşte o anlar:

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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