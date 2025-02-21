AFAD Duyurdu: Erzurumda Deprem
AFAD Duyurdu: Erzurumda Deprem
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Ege Bölgesi günlerdir çok sayıda depreme maruz kaldı. Durum böyleyken Erzurum'dan deprem haberi geldi.
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Kandilli Rasathanesi ise Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde ve yerin 6.94 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını belirtti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan AFAD, Erzurum'un Hınıs ilçesinde saat 15.27 sıralarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
İşte o paylaşım:
İşte o anlar:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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