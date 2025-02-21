AFAD Duyurdu: Erzurumda Deprem

Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. Erzurum'un Hınıs ilçesinde, 4,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Hınıs’ın yanı sıra deprem, çevre ilçeler ve kent merkezinde de hissedildi.