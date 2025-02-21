onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Nasuh Mahruki'nin Davasında Yeni Gelişme: Cezası Belli Oldu

Nasuh Mahruki'nin Davasında Yeni Gelişme: Cezası Belli Oldu

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 15:41

Nasuh Mahruki'nin 5 Aralık'ta tahliye edildiği davada yeni gelişme yaşandı. Mahruki'ye 'halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanarak 20 Kasım'da tutuklanmıştı.

Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanarak 20 Kasım'da tutuklanmıştı.

5 Aralık'ta adliyeye tahliye edilen Mahruki hakkında iddianame düzenlendi.

5 Aralık'ta adliyeye tahliye edilen Mahruki hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği kaydedildi.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahruki hakkında ayrıca, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan soruşturma yürütülüyor.

Mahruki’nin yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, Mahruki’nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahruki’nin yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, Mahruki’nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın