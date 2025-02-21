Nasuh Mahruki'nin Davasında Yeni Gelişme: Cezası Belli Oldu
Nasuh Mahruki'nin Davasında Yeni Gelişme: Cezası Belli Oldu
Nasuh Mahruki'nin 5 Aralık'ta tahliye edildiği davada yeni gelişme yaşandı. Mahruki'ye 'halkı yanıltı bilgiyi alenen yayma' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanarak 20 Kasım'da tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 Aralık'ta adliyeye tahliye edilen Mahruki hakkında iddianame düzenlendi.
İddianamede, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Mahruki’nin yargılandığı davada sona gelindi. Mahkeme, Mahruki’nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın