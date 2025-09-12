Murat Salar Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Salar Ne İş Yapıyor?

Murat Salar, finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptı. Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurarak Türkiye’nin bağımsız portföy yönetim şirketlerinden birini oluşturdu.

2015 yılında şirket, İtalya merkezli Azimut International tarafından satın alındı ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adını aldı. 2016’dan bu yana Azimut Portföy’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.