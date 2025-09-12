onedio
Murat Salar Kimdir, Kaç Yaşında? Murat Salar Ne İş Yapıyor?

12.09.2025 - 10:21

Fenerbahçe yönetimine giren isimler arasında yer alan Murat Salar, son dönemde merak edilen kişilerden biri oldu. Finans sektöründeki deneyimiyle tanınan Salar, kulüpte üstleneceği rol nedeniyle gündemde. Yaşı, memleketi, kariyer geçmişi ve yeni göreviyle ilgili detaylar araştırılıyor.

İşte detaylar...

Murat Salar Kimdir?

Murat Salar, 1971 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğdu. Eğitim hayatını Ankara’da tamamladı. Tevfik Fikret Lisesi’nden mezun olduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü’nü bitirdi. İş hayatına Price Waterhouse Coopers’ta başladı ve ardından Anadolu Grubu’nun finans şirketlerinde yaklaşık 14 yıl görev yaptı. Daha sonra kendi şirketini kurarak finans alanında çalışmalarını sürdürdü.

Murat Salar Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Murat Salar, 2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Murat Salar Nereli?

Murat Salar, Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde doğdu ve aslen Kırıkkalelidir.

Murat Salar Fenerbahçe’de Ne Görev Alacak?

Sadettin Saran’ın başkanlığındaki yönetim listesinde yer alan Murat Salar, Fenerbahçe’de finanstan sorumlu Asbaşkan olarak görev yapacaktır. Bu rol kapsamında kulübün mali yapılanmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Murat Salar Ne İş Yapıyor?

Murat Salar, finans sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptı. Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’yi kurarak Türkiye’nin bağımsız portföy yönetim şirketlerinden birini oluşturdu. 

2015 yılında şirket, İtalya merkezli Azimut International tarafından satın alındı ve Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. adını aldı. 2016’dan bu yana Azimut Portföy’ün Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

