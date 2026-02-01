onedio
'Mucizelerle Gel' Denen Şubat'ın İlk Gününde Hevesi Kursağında Kalanlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 22:57

Her ay başında sosyal medyada 'mucizelerle gel...' paylaşımları yapılıyor. Mucizelerle gel kasım, aralık, ocak...Tabii sıra Şubat'a geldi. Ocak ayının hayli uzun sürmesinden sonra Şubat'ı iple çekenler güzel dileklerde bulunmayı da ihmal etmedi.

Gelin görün ki Şubat daha ilk gününden bu dilekleri karşılıksız bıraktı!

Şubat ayı için de her ay olduğu gibi dilekler dilendi;

Fakat bu kez temenniler pek fazla değildi.

Bunun sebebi de muhtemelen önceki aylarda benzer durumlar yaşanmış olması;

Bakalım Şubat'tan dilekte bulunanların durumu nasıl? :(

👇🏻

Geldi mi ya haberiniz var mı?

👇🏻

Bir işe yaramadığını fark ettik:(

O zaman bu güzel şiir şubata gelsin;

Yine de sen sen ol, mucizelerle gel Şubat.

Dilara Bağcı Peker
