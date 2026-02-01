onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Cumartesi ve Pazar Arasında Bir Gün Hayal Edenden Düz Lise İfadesine Kırılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Cumartesi ve Pazar Arasında Bir Gün Hayal Edenden Düz Lise İfadesine Kırılana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2026 - 18:31

Haftanın son gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, pazar günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Sonra neden başımız ağrıyor, neden sinirliyiz?

Sonra neden başımız ağrıyor, neden sinirliyiz?
twitter.com

Doğru.

Doğru.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sonradan hakaret olarak bile kullanmaya başladık.

Sonradan hakaret olarak bile kullanmaya başladık.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Eskiden abile ve ablalar gerçekten abi ve ablaydı.

Günü bile belli, öyle bir hazırlık...

Günü bile belli, öyle bir hazırlık...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sonunda doğru yerdesin ❤️

Sonunda doğru yerdesin ❤️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlkokul, öğretmenler günü...

İlkokul, öğretmenler günü...
twitter.com

O değil mi?

O değil mi?
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın