Modern İnsanın Yön Arayışı: Değişken Dünyada Sabit Bir Nokta

Fakat bugünün dünyası, tam da bu uçlara çekiyor bizi. Daha çok çalış, daha çok göster, daha çok paylaş, daha çok tüket... Hep 'daha fazlası'nın peşinde bir hayat. Oysa insanın aradığı şey 'daha fazlası' değil; 'yeterli olan'dır. Yeterince anlam, yeterince huzur, yeterince bağ.

Namaz bu bağlamda sadece bir ibadet değil, insanın kendi merkezine dönme eylemidir. Kur'an'da geçen 'ikame' fiili, namazın sadece kılınması değil, hayatın merkezine yerleştirilmesini anlatır. Tıpkı bir direğin dikilmesi gibi, namaz da insanın içsel dengesini kuran bir mihenk taşıdır. Bu, sadece ruhani bir deneyim değil; aynı zamanda psikolojik, bedensel ve varoluşsal bir denge noktasıdır.

Namazın içinde tekrar eden hareketler, tıpkı bir meditatif ritim gibi çalışır. Ayakta duruş, eğiliş, secde ve oturuş... Her biri sadece fiziksel değil; zihinsel ve duygusal bir anlam taşır. Başını yere koymak, yani secde, insanın kibir duvarlarını yıkma anıdır. Başka hiçbir an, insanı bu kadar gerçeğe yaklaştırmaz. Çünkü başını yere koyduğunda, tüm maskeler düşer. Statü, unvan, görünüş... Hepsi anlamsızlaşır. Geriye sadece insan kalır. Kırılgan, aciz ama bir o kadar değerli bir varlık.

Bu farkındalık hali, modern insanın kaybettiği bir şeydir. Sürekli bir şeyler ispat etmeye çalışmak, hep güçlü görünmek zorunda hissetmek, kırılganlığını saklamak... Bunlar içsel dengesizliğin belirtileridir. Oysa namazda insan, tüm bunları bir kenara bırakır. Olduğu gibi var olur. Kendi gerçekliğiyle buluşur.