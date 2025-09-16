Modern İnsanın Yön Arayışı: Değişken Dünyada Sabit Bir Nokta
Bazen insan kendi içinde bir yerlerde kaybolur. Ne yapması gerektiğini bilir ama neden yaptığını unutmuştur. Gözleri açık ama yönsüzdür. Modern zamanların en büyük krizlerinden biri belki de budur: yönsüzlük. Her şey hızla akar, insanlar hedefler belirler, listeler yapar ama bütün bu meşguliyetin içinde insan kendini nereye koyacağını bilemez. İşte böyle zamanlarda, hayatın ortasında bir sabit nokta arar. Bir çapa, bir denge, bir merkez. Bu yazının teması işte bu: içsel merkezini bulmak.
İnsan bir denge varlığıdır. Aşırılık onu yorar. Sürekli uçlarda yaşamak, hem bedenini hem zihnini hem de ruhunu tüketir.
Bu buluşma, sadece bireysel değil; aynı zamanda toplumsaldır.
İçsel merkezini bulmuş bir insan, sadece ritüellerde değil, hayatın her anında bu merkezle temas halindedir.
