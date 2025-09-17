Modası Geçti Sananlar Çok Yanılıyor: Airfryer’ın Mutfaktaki Tahtını Sağlamlaştıran 11 Kullanım Alanı

Airfryer'lar ilk çıktıkları anlardan beri az yağlı kızartmalar yaptıkları için beğeniliyorlar. Yağda kızarmış gibi çıtır kızartmalar yapmak Airfryer ile mümkün. Bu sayede hem sağlıklı hem lezzetli kızartmalar yiyebiliyorsun. Tabii ki az yağla yapılan kızartmalar ekonomik olarak da daha uygun. Ve en önemlisi bol yağda yapılan kızartmalardaki gibi koku olmuyor.