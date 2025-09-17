Modası Geçti Sananlar Çok Yanılıyor: Airfryer’ın Mutfaktaki Tahtını Sağlamlaştıran 11 Kullanım Alanı
Airfryer'lar bir anda hayatımıza girdi. İlk zamanlar çok popüler olsa da zamanla modası geçti zannediliyor. Oysa çoğumuz için mutfağımızın vazgeçilmez aletlerden biri haline geldi bile. Eğer Airfryer'ların popülerliğinin bittiğini düşünüyorsan nasıl kullanılacağını bilmiyor olabilirsin. Peki Airfryer'larla mutfakta neler yapılabilir?
1. En güzel özellikleri tabii ki az yağlı kızartmalar yapılabilmesi.
2. Airfryer'da tek seferde birden fazla yemek yapmak mümkün!
3. Fırına çok iyi bir alternatif!
4. Biri sağlıklı pişirme mi dedi?
5. Sadece sebze pişirmiyorsun elbette.
6. Donmuş gıdaları pişirirken de Airfryer şart.
7. Küçük atıştırmalıklar için ideal bir cihaz!
8. Yemekleri tekrar ısıtmak için kullanılabiliyor.
9. Airfryer ile istenilen tatlıyı yapabilirsin.
10. Sağlıklı kurutmalıklar için de Airfryer kullanılabiliyor.
11. Airfryer'da tost bile yapılabiliyor.
