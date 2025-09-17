onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Modası Geçti Sananlar Çok Yanılıyor: Airfryer’ın Mutfaktaki Tahtını Sağlamlaştıran 11 Kullanım Alanı

etiket Modası Geçti Sananlar Çok Yanılıyor: Airfryer’ın Mutfaktaki Tahtını Sağlamlaştıran 11 Kullanım Alanı

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
17.09.2025 - 21:33

Airfryer'lar bir anda hayatımıza girdi. İlk zamanlar çok popüler olsa da zamanla modası geçti zannediliyor. Oysa çoğumuz için mutfağımızın vazgeçilmez aletlerden biri haline geldi bile. Eğer Airfryer'ların popülerliğinin bittiğini düşünüyorsan nasıl kullanılacağını bilmiyor olabilirsin. Peki Airfryer'larla mutfakta neler yapılabilir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. En güzel özellikleri tabii ki az yağlı kızartmalar yapılabilmesi.

Airfryer'lar ilk çıktıkları anlardan beri az yağlı kızartmalar yaptıkları için beğeniliyorlar. Yağda kızarmış gibi çıtır kızartmalar yapmak Airfryer ile mümkün. Bu sayede hem sağlıklı hem lezzetli kızartmalar yiyebiliyorsun. Tabii ki az yağla yapılan kızartmalar ekonomik olarak da daha uygun. Ve en önemlisi bol yağda yapılan kızartmalardaki gibi koku olmuyor.

2. Airfryer'da tek seferde birden fazla yemek yapmak mümkün!

2. Airfryer'da tek seferde birden fazla yemek yapmak mümkün!

Kısıtlı zamanı olanlar için bu en güzel özelliklerden biri elbette. Airfryer'ların bazı modellerinde çoklu pişirme özelliği oluyor. 2 haznesi olduğu için birinde yemek, diğerinde tatlı yapmak mümkün. Kokular birbirine karışmadığı için hızlıca 2 tarifi aradan çıkarabiliyorsun yani!

3. Fırına çok iyi bir alternatif!

Fırını açmak, ısınmasını beklemek derken bazen insanın yemek yapası kaçıyor. Ama Airfryer'ın hiç böyle dertleri yok. Hemen koyup pişirmeye başlayabiliyorsun. Her türlü hamur işini kolayca ve hızlıca yapmak için Airfryer'lar ideal mutfak ürünleri!

4. Biri sağlıklı pişirme mi dedi?

Sağlıklı beslenmek istiyorsan Airfryer senin işine çok yarayacak. Sebzeleri buharda pişirir gibi besin değerlerini koruyarak pişirebiliyorsun. Ayrıca pratik ve hızlı olduğu için çok uzun süreler beklemeden sağlıklı yemekleri hızlıca pişirebileceksin. Yağ eklemeden sebzeleri lezzetli pişirmene Airfryer yardımcı oluyor.

5. Sadece sebze pişirmiyorsun elbette.

Airfryer kullanarak birçok eti en lezzeti şekilde pişirmek mümkün. Tavada ya da fırında başında uzun süreler bekleyerek pişirmek yerine eti ya da balığı Airfryer'a koyup süresini ayarlayıp diğer işlerine bakabilirsin. Dışları çıtır kalırken içleri sulu olan etler lezzetli ve sağlıklı pişiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Donmuş gıdaları pişirirken de Airfryer şart.

Donmuş gıdaları hızlıca pişirmek için Airfryer çok iyi oluyor. Bunları açmadan hızlıca pişirmek mümkün. Bu hazır yiyecekler ekstra yağ çekmeyecekleri için sağlıklı da pişmiş oluyorlar. Çıtır çıtır, lezzetli şekilde pişirmek için Airfryer yeter de artar bile!

7. Küçük atıştırmalıklar için ideal bir cihaz!

Özellikle tek kişilik bir şey hazırlarken fırın açmak biraz eziyete dönüşüyor. Ocakta yaparken de başında beklemek istemeyebiliyor insan. Ama pratik ve küçük atıştırmalıklar için Airfryer çok iyi oluyor. Mini börekler ya da hamur işi yapılacağı zaman Airfryer'da kolayca yapabiliyorsun.

8. Yemekleri tekrar ısıtmak için kullanılabiliyor.

Dünkü kalan yemekleri, börekleri ya da kalan hamur işlerini yeniden ısıtmak için Airfryer çok kullanışlı. Fırın açılıp ısınana kadar beklemek yerine hızlıca Airfryer'a koyup 5-10 dakikada yemekleri ısıtmak mümkün. Isıtırken yemeklerin dışı çıtır kalırken içi ısınıyor.

9. Airfryer ile istenilen tatlıyı yapabilirsin.

Muffinler, sufleler ya da başka tatlılar yaparken de Airfryer'ı rahatlıkla kullanabilirsin. Tatlıları en güzel şekilde pişiren Airfryer'ın en güzel özelliği dakikasını ve ısısını ayarladıktan sonra bitene kadar hiç ilgilenmen gerekmiyor. Süre sonunda ise ideal şekilde pişmiş tatlıların oluyor.

10. Sağlıklı kurutmalıklar için de Airfryer kullanılabiliyor.

Airfryer'da sağlıklı atıştırmalıklar yapılabildiğini biliyor musun? Düşük sıcaklıkta meyve ve sebzeleri kurutabiliyorsun. Bu sayede sağlıklı atıştırmalıkların hep hazır oluyor. Çocuklar için de ideal bu atıştırmalıkları kolayca yapmak için Airfryer çok iyi bir alternatif.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Airfryer'da tost bile yapılabiliyor.

Airfryer'da tost ya da sandviç de yapılabiliyor. Yani Airfryer'ın olduğunda mutfakta ek bir cihaza ihtiyacın olmuyor. Tost ya da sandviçleri ekstra yağ kullanmadan hazırlanman mümkün.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın