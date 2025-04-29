Misafirliğe Gittiği Evde Bile Temizlik Yapmak İsteyenlerin 11 Ortak Özelliği
Gittiği her yeri deli gibi temizlemek isteyenler burada mı? Her yerde temizlik yapıp hijyene doymak isteyenler birbirini çok iyi anlar. İşte gerçek bir temizlik fanı olanların ortak özelliklerini özenle derledik!
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1. Sürekli ellerini yıkar veya silerler.
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2. Her zaman çantalarında el dezenfektanı veya ıslak mendil vardır.
3. Başkalarının evini bile temizlemek isterler.
4. Her gün evlerini havalandırırlar.
5. Temizlikten sonra aşırı ferahlık hissi gelir.
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6. Sürekli bir şeyleri düzenlerler.
7. Çamaşır ve bulaşık yığınları arasında deli gibi stres olurlar.
8. En büyük harcama kalemi temizlik harcamalarıdır.
9. Cam ve aynaların sürekli lekesiz olması gerekir.
10. Her gün 1 kez süpürge çalıştırılır.
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11. Bilgisayar klavyesi ve telefonu her gün silerler.
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