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Misafirliğe Gittiği Evde Bile Temizlik Yapmak İsteyenlerin 11 Ortak Özelliği

etiket Misafirliğe Gittiği Evde Bile Temizlik Yapmak İsteyenlerin 11 Ortak Özelliği

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.04.2025 - 11:31

Gittiği her yeri deli gibi temizlemek isteyenler burada mı? Her yerde temizlik yapıp hijyene doymak isteyenler birbirini çok iyi anlar. İşte gerçek bir temizlik fanı olanların ortak özelliklerini özenle derledik!

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1. Sürekli ellerini yıkar veya silerler.

Toz, leke veya kırıntı gördüğünde dayanamayıp hemen bir bez ya da ıslak mendil kaparlar. Kesinlikle o el ya silinmeli ya da yıkanmalıdır. Eller temizlenmediğinde kendilerini daha pis hissederler ve rahat da edemezler.

2. Her zaman çantalarında el dezenfektanı veya ıslak mendil vardır.

Yanında her daim dezenfektan, mendil veya küçük bir temizlik spreyi taşırlar. Anlık temizlik gerçekten önemlidir. Hatta öyle ki temizlik onlar için bir refleks haline gelmiştir. Bu yüzden her an bir el dezenfektanı veya ıslak mendile ulaşmak isterler. Bu onlara ekstra güven verir.

3. Başkalarının evini bile temizlemek isterler.

Misafirliğe gittiğinde dağınık bir mutfak veya lekeli bir sehpa gördüklerinde içlerinden temizlik yapmak gelir. Gerçekten de kontrol edilemeyen bir temizlik içgüdüsü vardır. Her yeri her şeyi temizlemek isterler. Misafirlikte birkaç yeri bile silebilirler!

4. Her gün evlerini havalandırırlar.

Onlar için temizlik sadece yüzeylerle sınırlı kalmaz, odanın her zaman ferah ve temiz kokması için pencereleri açmayı asla ihmal etmezler. Evleri her zaman hava alır ve havadardır. Girdiğiniz anda o temiz havayı hissedersiniz.

5. Temizlikten sonra aşırı ferahlık hissi gelir.

Temizlik yapmak sadece fiziksel değil, zihinsel bir rahatlama da sağlar. O yüzden temizliği sevenler de temizlik sonrasında mutluluk ve huzur hissederler. Ardından da bu hisse bağımlılık başlar, o yüzden her temizlik sonrasında ekstra keyif alırlar.

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6. Sürekli bir şeyleri düzenlerler.

Onlar için eşyaların belirli bir yeri vardır ve orada durmaları gerekir. Çekmeceler, dolaplar, mutfak rafları… Hepsinin düzenli olmasını sağlamak için sürekli kontrol ederler ve küçük küçük bir şeyleri her zaman düzenlerler.

7. Çamaşır ve bulaşık yığınları arasında deli gibi stres olurlar.

Kirli bulaşıkların lavaboda birikmesi veya çamaşır sepetinin dolması en çok onları rahatsız eder. Hemen işe koyulup her şeyi temizlemek isterler. Herkes kolay bir şekilde bulaşıkları yıkarken onlar aşırı stres olur ve gerilirler.

8. En büyük harcama kalemi temizlik harcamalarıdır.

Bütçelerinde düzenli olarak temizlik ürünlerine özel bir yer vardır. Yeni çıkan temizlik ürünlerini denemek için sabırsızlanırlar ve gerçekten temizlik ürünleri için ayrı bir harcama kalemi bulunur.

9. Cam ve aynaların sürekli lekesiz olması gerekir.

Aynada veya camda bir leke gördükleri anda hemen harekete geçmek isterler. Ayna veya camın üstündeki lekeler onları çok strese sokar. Gözlerini tırmalayan bir görüntü oluşturur bu yüzden de hemen silerler.

10. Her gün 1 kez süpürge çalıştırılır.

Zemin ne kadar temiz olursa olsun, içlerinde her zaman 'acaba yine de bir şeyler var mı?' düşüncesi vardır. Bu düşünce de onları süpürgeyi ellerine almaya iter ve neredeyse her gün en az 1 kez etrafı süpürürler.

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11. Bilgisayar klavyesi ve telefonu her gün silerler.

Onlar için elektronik cihazlar bile tertemiz olmalı! Telefon ekranını, klavyeyi veya kulaklığı düzenli olarak silmeden kullanamazlar. Her zaman eşyaları tertemiz olur. Bu konuda gerçekten takıntıları vardır.

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Begüm
Begüm
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