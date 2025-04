Misafirliğe Gittiği Evde Bile Temizlik Yapmak İsteyenlerin 11 Ortak Özelliği

Yanında her daim dezenfektan, mendil veya küçük bir temizlik spreyi taşırlar. Anlık temizlik gerçekten önemlidir. Hatta öyle ki temizlik onlar için bir refleks haline gelmiştir. Bu yüzden her an bir el dezenfektanı veya ıslak mendile ulaşmak isterler. Bu onlara ekstra güven verir.