Misafirleriniz Bayılacak: Yılbaşında Ev Partisi Yapacaklar İçin 11 Pratik Atıştırmalık

Meryem Hazal Çamurcu
16.12.2025 - 19:31

Yılbaşı gecesi, lezzetli sofranın etrafında buluşmak demek. Arkadaşlarınızla ve ailenizle birlikte geçireceğiniz o geceye en iyi şekilde hazırlanmak istediğinizi biliyoruz. Yılbaşı masanızda herkesin bayılacağı atıştırmalıklar neler olabilir peki?

1. Peynir Topları

Labne, beyaz peynir ve kaşarı karıştırdıktan sonra top haline getiriyorsunuz. İçindeki peynir yoğunluğunu susamla kaplayarak biraz kırabilirsiniz. Bu lezzetli toplar tek atımlık olacak elbette. Herkesin gece boyu elinden düşüremeyeceği bir lezzet olacak bu!

2. Mini Lahmacun

Lahmacun yılbaşı sofrasında ne alaka diye düşünmeyin. Mutfağımızın en lezzetli yemeğine yılbaşında yer verirseniz misafirleriniz buna bayılır. Tabii kocaman bir lahmacundan bahsetmiyoruz. Mini boy yapacağınız bu lahmacun gecenin favorisi olacak, bizden söylemesi.

3. Sucuklu Milföy

Milföy her sofranın vazgeçilmezi. Yapılması çok kolay bir atıştırmalık olan milföye kaşar ve sucuk koyarak lezzetini arşa çıkarabilirsiniz. İster börek gibi ister rulo gibi sararak sunum yapmanız mümkün. Pizza lezzetinde olacak milföy yılbaşı partinizde kapış kapış gidecek.

4. Kabak Tarator

Her yılbaşı sofrasının taratora ihtiyacı vardır. Kabak ve yoğurtla hızlı ve pratik şekilde hazırlayabileceğiniz tarator sofranızın sos ihtiyacını karşılıyor. Kabak taratoru koyu bir kıvamda hazırlayabilirsiniz. Yanında da çeşitli ekmekler ya da krakerlerle sunum yapabilirsiniz.

5. Kaşarlı Mantar

Mantarlar parti sofralarına çok yakışıyor. Mantarları saplarından ayırıp biraz tereyağında çeviriyorsunuz. Daha sonra kaba yerleştirip üzerine kaşar ekliyorsunuz. Hazırlaması bu kadar kolay! Kaşarlı yapacağınız mantarın yenmesi de oldukça kolay. Yani tam bir parti yemeği anlayacağınız.

6. Mini Tavuklu Tako

Doyurucu bir atıştırmalık istiyorsanız bu takoları yapmayı düşünebilirsiniz. Tavuk, marul ve soslarla zenginleştireceğiniz takolar sofranın en sevilenlerinden olacak. Sofranızda atıştırmalıktan öte daha doyurucu bir yiyecek olmasını istiyorsanız takoyu deneyin deriz!

7. Peynirli Biber

Kapya biberinin en güzel hali diyebileceğimiz peynirli biber atıştırmalığını ister kaşar peyniriyle isterseniz beyaz peynirle hazırlayabilirsiniz. İçine isterseniz yoğurtla peynir karıştırarak da koyabilirsiniz. Dereotu ve maydonozla lezzetlendirmeniz de mümkün.

8. Çikolatalı Bar

Meyveli ve kuru yemişlerle hazırlayacağınız bu çikolatalı barlar her şeyin önüne geçecek. Bunları ister sadece meyveli isterseniz sadece kuru yemişli hazırlayabilirsiniz. Ya da tam bir lezzet bombası yapmak için hepsini karıştırabilirsiniz.

9. Karides Kanepe

Biraz daha şık bir atıştırmalık isterseniz karides kanepe yapabilirsiniz. Altına bir tart hamuru yapabilirsiniz. Eğer daha kolay bir tarif istiyorsanız tost ekmeği de kullanabilirsiniz. Arasına lezzetli bir sosla tatlandırarak misafirlerinizin bayılacağı bir atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

10. Baharatlı Patates

Baharatlı patatesler olmadan olur mu? Baby patateslerle hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalık zaten çok güzel ama daha da lezzetlendirmek için yanına bir sosla servis edebilirsiniz. Patatesli bu atıştırmalık hazırlanması en kolay tariflerden biri.

11. Paçanga Böreği

Pastırmalı-kaşarlı paçanga böreği ile yılbaşı gecesine damga vurabilirsiniz. İstediğiniz şekilde sarıp kapatabileceğiniz börek çıtır çıtır yenecek. Misafirlerinize lezzetli bir börek sunmak istiyorsanız paçangayı mutlaka yapın deriz.

