Minimalizm İçin Evleri Boşaltıyoruz! Aslında Hiç İhtiyaç Duymadığınız 11 Şey
Dolaplardan taşan eşyalar, bir gün lazım olur diye saklanan ıvır zıvırlar ve yıllardır yüzüne bakmadığımız ama atmaya da kıyamadığımız şeylerle dolu evler… Tanıdık geldi değil mi? Minimalizm aslında sade bir estetikten çok daha fazlası, fazlalıklardan arınıp ferah bir yaşam alanı oluşturmakla ilgili. Üstelik bu süreç sadece eşyaları azaltmak değil, aynı zamanda kafa karışıklığını da ortadan kaldırmak demek. Ama nereden başlayacağını bilemeyenler için biz buradayız! Evet, biraz acımasız olacağız ama itiraf edelim bazı şeylere gerçekten hiç ihtiyacımız yok.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Bir gün hallederim dediğin kırık eşyalar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kararsız kaldığın ama kullanmadığın ev aksesuarları.
3. Mutfakta fazla, asla kullanmadığın gereçler.
4. Dolabında yıllardır giymediğin kıyafetler.
5. Kablolar, eski telefonlar ve ajandalarla dolu olan o çekmece.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çocukluğun ve eski günlerin unutulmuş oyuncakları.
7. Misafir gelirse kullanırım diye sakladığın bardak ve tabaklar.
8. Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan kozmetik ürünler.
9. Tatlı bir anda gelen ama hiç kullanılmayan hediyelik eşyalar.
10. Tozlanan, artık el sürülmeyen hobi malzemeleri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Dolabın derinliklerinde unutulmuş fazla ayakkabılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın