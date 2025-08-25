Minimalizm İçin Evleri Boşaltıyoruz! Aslında Hiç İhtiyaç Duymadığınız 11 Şey

Dolaplardan taşan eşyalar, bir gün lazım olur diye saklanan ıvır zıvırlar ve yıllardır yüzüne bakmadığımız ama atmaya da kıyamadığımız şeylerle dolu evler… Tanıdık geldi değil mi? Minimalizm aslında sade bir estetikten çok daha fazlası, fazlalıklardan arınıp ferah bir yaşam alanı oluşturmakla ilgili. Üstelik bu süreç sadece eşyaları azaltmak değil, aynı zamanda kafa karışıklığını da ortadan kaldırmak demek. Ama nereden başlayacağını bilemeyenler için biz buradayız! Evet, biraz acımasız olacağız ama itiraf edelim bazı şeylere gerçekten hiç ihtiyacımız yok.