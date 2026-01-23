Mezopotamya’nın Bazalt Ruhlu Sanatçısı: Mustafa Turgut
Bazalt, yeryüzünün sabrıdır.
Ateşten doğar; lavın öfkesi soğuyup taş kesildiğinde başlar onun asıl hikâyesi. Serttir, ağırdır, kolay teslim olmaz. Zamanla çatlar ama dağılmaz; darbeyi unutmadan taşır, hafızasını yüzeyinde değil, derininde saklar. Bazaltın bu direngen doğası tesadüf değildir. Çünkü o, Mezopotamya’nın kadim toprağında yalnızca bir taş değil; binlerce yılın tanığıdır.
Mezopotamya, insanlığın ilk cümlelerini kurduğu, ilk suskunluklarını öğrendiği yerdir.
“Ben Taşı Yontmuyorum, Onu Özgür Bırakıyorum” Karacadağ bazaltını yontarken Mezopotamya’nın hangi sessiz hikâyelerini görünür kılmak istiyorsunuz?
En büyük destekçiniz olan ağabeyiniz Fevzi Turgut’un kaybını 'sanatın büyüsüyle' aştığınızı ve başarınızı ilk onun mezarında fısıldadığınızı belirtiyorsunuz. Sanat sizin için bir yas tutma biçimi mi, yoksa bir yeniden doğuş mucizesi mi?
Henüz çocukken bir resim dersinde çizdiğiniz portrenin hayatınızın rotasını değiştirdiğini söylüyorsunuz. O günkü kağıttaki yüzle bugün bazalt taşından yonttuğunuz yüzler arasında, Mezopotamya insanına dair değişmeyen hangi ifadeyi arıyorsunuz?
Eserleriniz için 'Karacadağ’ın Sessiz Çığlığı' ifadesini kullanıyorsunuz. YouTube videolarınızda da gördüğümüz o derin ifadeli figürler, Mezopotamya’nın hangi acılarını veya umutlarını dünyaya haykırıyor?
Bazalt ile Mustafa Turgut’un yolculuğu uzun…
