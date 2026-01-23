Mezopotamya’nın Bazalt Ruhlu Sanatçısı: Mustafa Turgut

Burada taş, yalnızca yapı malzemesi olmadı; sınır oldu, sığınak oldu, mezar taşı oldu. Üzerine tanrılar oyuldu, krallar yazıldı, halkın acısı sessizce emanet edildi. Bazalt, bu coğrafyada konuşmayı öğrenmedi belki ama her şeyi duydu. Göçleri, savaşları, ağıtları, direnişleri… Ve en çok da susmayı.

Karacadağ’ın eteklerinde yatan bazalt taşları, işte bu yüzden ağırdır. Yalnızca kütlelerinden değil, taşıdıkları anlamdan dolayı. Çoğu göz için sadece sert, kara bir taş yığınıdırlar. Ama bazı insanlar vardır; baktıkları yerde yalnızca maddeyi değil, hatırayı görürler. Taşın içindeki boşluğu değil, sakladığı sesi dinlerler. Mustafa Turgut’un sanatı tam olarak bu noktada başlar.

Onun elindeki çekiç, bir alet değil; bir anahtardır. Kapalı kalmış hikâyeleri açan, bastırılmış duyguları serbest bırakan bir anahtar. Bazaltı yontarken yaptığı şey, taşa biçim vermek değil; taşın içindeki yüzü ortaya çıkarmaktır. Çünkü bu coğrafyada yüzler hep biraz taş gibidir: Sert görünür, ama yaklaştıkça derin bir kırılganlık fısıldar.

Bu röportaj, bir sanatçının üretim pratiğini anlatmaktan öte, bir coğrafyanın hafızasına dokunma çabasıdır. Fiziksel sınırların nasıl bir içsel derinliğe dönüşebileceğini, yasın nasıl üretime evrilebildiğini ve sanatın, suskun toprakların dili nasıl olabildiğini anlamaya yönelik bir yolculuktur. Sorular yalnızca yön verir; asıl anlatan, bazaltın içinden yükselen o kadim sestir.

Şimdi sözü, taşı dinleyen bir sanatçıya bırakıyoruz.