Mesajına Geç Dönen Flörte İçinden Kısık Sesle Söyleyeceğin 12 Şarkı

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.09.2025 - 22:04

Bazen sadece bir “ne yapıyorsun?” mesajı için saatlerce ekranı izlersin… Gelen mesaj gecikince içinden türlü senaryolar geçer ama dışarıya cool görünmeye devam edersin. İşte tam da o içten içe söylenme hâline eşlik edecek, “acaba görmedi mi yoksa görüp dönmedi mi?” dedirten 12 şarkı burada.

1. Ezhel- Neredesin

2. İrem Derici- Yazsın Bana

3. Hakan Peker- Mesaj At

4. İsmail Yk- Aç Telefonu

5. Emre Aydın- Dayan Yalnızlığım

6. Badem- Özlem Tekin- Kalpsiz

7. Berkay- Gel Gel

8. Kibariye-Konuşsana Bir Tanem

9. Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen

10. Hakan Altun- Bir Telefon

11. Neşet Ertaş- Neredesin Sen

