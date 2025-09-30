Mesajına Geç Dönen Flörte İçinden Kısık Sesle Söyleyeceğin 12 Şarkı
Bazen sadece bir “ne yapıyorsun?” mesajı için saatlerce ekranı izlersin… Gelen mesaj gecikince içinden türlü senaryolar geçer ama dışarıya cool görünmeye devam edersin. İşte tam da o içten içe söylenme hâline eşlik edecek, “acaba görmedi mi yoksa görüp dönmedi mi?” dedirten 12 şarkı burada.
1. Ezhel- Neredesin
2. İrem Derici- Yazsın Bana
3. Hakan Peker- Mesaj At
4. İsmail Yk- Aç Telefonu
5. Emre Aydın- Dayan Yalnızlığım
6. Badem- Özlem Tekin- Kalpsiz
7. Berkay- Gel Gel
8. Kibariye-Konuşsana Bir Tanem
9. Kenan Doğulu- Ara Beni Lütfen
10. Hakan Altun- Bir Telefon
11. Neşet Ertaş- Neredesin Sen
