Merak Etme, Seni Anlıyoruz: Neden Eski Sevgilimizi Özlüyoruz?

Bazen gözümüz dalar, elimiz telefona gider ya da rüyamızda beliriverir… Eski sevgiliyi özlemek sanıldığı kadar garip bir şey değil. Beynimizin, duygularımızın ve hatta toplumun bile bunda parmağı var.

Peki her şey bitmiş olmasına rağmen neden onu yanımızda istiyoruz?