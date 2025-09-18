Merak Etme, Seni Anlıyoruz: Neden Eski Sevgilimizi Özlüyoruz?
Bazen gözümüz dalar, elimiz telefona gider ya da rüyamızda beliriverir… Eski sevgiliyi özlemek sanıldığı kadar garip bir şey değil. Beynimizin, duygularımızın ve hatta toplumun bile bunda parmağı var.
Peki her şey bitmiş olmasına rağmen neden onu yanımızda istiyoruz?
Elbette önce beyinde neler olup bittiğine bakacağız.
Zihnimiz kayıplarla başa çıkmaya çalışır.
Beynimiz bizi korumak için iyi ve kötü anıları filtreler. Kötüyü hızlı unuturuz ama iyiyi hatırlarız.
Beyin, yarım kalan her şeyi tamamlamak ister. Eski sevgiliyle ne alakası var ki?
Edindiğimiz rutinler birden bire kaybolmuştur. E bu rutinleri özlemek de doğal aslında.
Aslında onu değil, onunla beraberken hissettiğimiz duyguları özlüyoruz!
Bir de toplumun ideal ilişki baskısı var.
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
