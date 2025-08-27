Mental Olarak Hangi Yaşta Hissediyorsun?
Yaş sadece bir sayı mı? Yoksa ruhumuz, zihin dünyamız gerçekten de o sayıya mı bağlı? Bazen 20 yaşında hissederiz kendimizi, bazen ise 50… Hatta bazen çocukluğumuzdaki o özgür, kaygısız hallere geri dönmek isteriz. Peki ya sen?
Mental olarak hangi yaşta hissediyorsun?
Haydiiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah kalktığında ilk düşündüğün şey nedir?
4. Boş bir günün var. Ne yapmayı tercih edersin?
5. Teknolojiyle aran nasıl?
6. Bir arkadaşınla plan yapıyorsun, ama iptal ediyor. Tepkin ne olur?
7. Bir sorunla karşılaştığında nasıl çözersin?
8. İnsanlarla tartışmayı bıraktın mı?
9. En çok ne zaman kendini “büyümüş” gibi hissediyorsun?
10. Son olarak her şeyden biraz uzaklaşmak istediğin günlerde misin?
Mental olarak hissettiğin yaş;👇
