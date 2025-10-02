onedio
Menajer Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Edildi

Menajer Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
02.10.2025

Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 248 gündür cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi. 1 Ekim Çarşamba günü tahliye edilen Barım hakkında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın tahliyesine itiraz etti.

Menajer Ayşe Barım 248 gündür tutukluydu.

Menajer Ayşe Barım, ilk olarak sektörde tekelleşme iddialarıyla eleştiri ve tepkilerin hedefi oldu. Ardından Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddia edildi. Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılanıyordu. Davanın 1 Ekim Çarşamba günü görülen 2'nci duruşmasında karar çıktı. 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın tahliyesine karar verildi.

Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi.

Dün akşam saatlerinde tahliye edilen Ayşe Barım hakkında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım'ın tahliyesine itiraz etti.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
