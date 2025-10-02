Menajer Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Edildi

Menajer Ayşe Barım, ilk olarak sektörde tekelleşme iddialarıyla eleştiri ve tepkilerin hedefi oldu. Ardından Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddia edildi. Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılanıyordu. Davanın 1 Ekim Çarşamba günü görülen 2'nci duruşmasında karar çıktı. 248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım'ın tahliyesine karar verildi.