Menajer Ayşe Barım'ın Tahliyesine İtiraz Edildi
Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla 248 gündür cezaevinde tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi. 1 Ekim Çarşamba günü tahliye edilen Barım hakkında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barım’ın tahliyesine itiraz etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Menajer Ayşe Barım 248 gündür tutukluydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın