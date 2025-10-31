onedio
article/comments
Melek Kurukama Kimdir? Muhittin Böcek'in Sevgilisi Olduğu İddia Edilen Melek Kurukama Kaç Yaşında?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2025 - 11:34

Son günlerde Antalya kamuoyunda en çok konuşulan isimlerden biri Melek Kurukama oldu. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile arasında ilişki olduğu iddiaları gündeme gelirken, Kurukama hakkındaki detaylar da merak edildi. 

Peki Melek Kurukama kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Melek Kurukama Kimdir?

Melek Kurukama, son günlerde Antalya’da devam eden bir soruşturma kapsamında gündeme gelen isimlerden biri. İddialara göre Kurukama, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yakın bir ilişki içinde olduğu gerekçesiyle kamuoyunun dikkatini çekti. 

Savcılık dosyasında yer alan bilgilere göre Melek Kurukama, belediyede sözleşmeli personel olarak görev yapmış ve geçmişte Konyaaltı Eğitim Vakfı (KONTEV) bünyesinde çalışmış bir isim.

İddialara göre Kurukama, Böcek’in Konyaaltı Belediye Başkanlığı döneminde göreve başlamış, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi kadrosuna geçmiş. Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kurukama’nın adı, belediye kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialarda da yer alıyor. 

Bu iddiaların doğruluğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Melek Kurukama Kaç Yaşında?

Melek Kurukama’nın yaşıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Melek Kurukama Nereli?

Melek Kurukama’nın doğum yeriyle ilgili net bir bilgi bulunmuyor.

