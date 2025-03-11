Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Mart ayında ıspanağın en taze ve en güzel haliyle karşılaşmanız mümkün. Hazır fırsat varken ve ıspanak dönemi devam ederken enfes bir kiş, yanına da sebzeli bir mücver yapabilirsiniz.

Ispanaklı Mini Kişler

Malzemeler:

1 paket hazır tart hamuru (ya da ev yapımı hamur)

2 su bardağı taze ıspanak, doğranmış

1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

2 yumurta

1/2 su bardağı süt

1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)

1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Tart hamurunu küçük kiş kalıplarına serin, kenarlarını sıkıştırın. Hamuru, dilerseniz önceden biraz pişirebilirsiniz.

Ispanakları ayrı bir yerde hafifçe soteleyip suyunu süzün.

Bir kasede yumurta, süt, krema, muskat, tuz ve karabiberi çırpın.

Sotelenen ıspanakları ve rendelenmiş peyniri tart hamurunun üzerine eşit şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün.

Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Üstleri altın rengi olunca hazır demektir.

Mücver

Malzemeler:

2 adet kabak, rendelenmiş ve suyunu sıkmış

1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan

1/4 su bardağı rendelenmiş havuç

1/4 su bardağı tam buğday unu

1 yumurta

1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Kabak, yeşil soğan, havuç, un, yumurta, kabartma tozu, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

Karışımı Philips Çift hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alın ve 180°C’de15-20 dakika pişirin.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı size tüm tariflerde kolaylık sunacak. Çünkü malzeme miktarına göre 3 veya 6 litrelik hazneyi kullanma şansınız olacak. 🥳