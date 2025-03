Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Kabakların yavaş yavaş manav tezgahlarına gelmeye başladığı bu ay, hem fit hem leziz tarifler yapmaya müsait. İşte onlara en güzel örnek!

Peynirli Kabak Dilimleri

Malzemeler:

2 adet kabak (uzun ince dilimlenmiş)

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Kabak dilimlerini zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlanan kabak dilimlerini yerleştirin ve 200°C'de 15 dakika pişirin.

Son aşamada en üstüne kaşar peyniri ilave edin ve 5 dakika da bu şekilde kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Malzemeler:

500 gr Brüksel lahanası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Brüksel lahanalarını yıkayıp ortadan ikiye kesin.

Zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alıp 200°C'de 12 dakika pişirin.

