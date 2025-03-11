Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi
Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi
Mart ayının en taze sebzeleriyle enfes tarifler hazırlamaya ne dersiniz? Doğanın yeniden canlandığı bu ayda, sofralarımız taptaze sebzelerle şenlenecek! Enginardan karnabahara, ıspanaktan brokoliye kadar birçok sebze tam da şu an en lezzetli ve besleyici halinde. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde mutfakta fazla vakit harcamadan, pratik ve sağlıklı yemekler yapmanız da mümkün.
İşte Mart ayına özel sebzelerle hazırlayabileceğiniz 14 nefis tarif! 🍽🔥
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1. Ispanaklı Mini Kişler ve Mücver
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2. Somon ve Çıtır Kuşkonmaz
3. Karnabahar Köftesi ve Nohut Salatası
4. Peynirli Kabak Dilimleri ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası
5. Fesleğenli Tavuk Şiş ve Baharatlı Patates Dilimleri
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6. Zeytinyağlı Enginar ve Izgara Patlıcan
7. Brokoli Kaju Hindi Göğsü ve Pazılı Pilav
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