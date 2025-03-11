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Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

etiket Mart Ayına Özel Sebzelerle Philips Çift Hazneli Airfryer'da Pişirebileceğiniz 14 Mevsimlik Yemek Tarifi

Merlot Vinho
Merlot Vinho - Onedio Üyesi
11.03.2025 - 19:01

Mart ayının en taze sebzeleriyle enfes tarifler hazırlamaya ne dersiniz?  Doğanın yeniden canlandığı bu ayda, sofralarımız taptaze sebzelerle şenlenecek! Enginardan karnabahara, ıspanaktan brokoliye kadar birçok sebze tam da şu an en lezzetli ve besleyici halinde. Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde mutfakta fazla vakit harcamadan, pratik ve sağlıklı yemekler yapmanız da mümkün. 

İşte Mart ayına özel sebzelerle hazırlayabileceğiniz 14 nefis tarif! 🍽🔥

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1. Ispanaklı Mini Kişler ve Mücver

1. Ispanaklı Mini Kişler ve Mücver

Mart ayında ıspanağın en taze ve en güzel haliyle karşılaşmanız mümkün. Hazır fırsat varken ve ıspanak dönemi devam ederken enfes bir kiş, yanına da sebzeli bir mücver yapabilirsiniz.

Ispanaklı Mini Kişler

Malzemeler:

  • 1 paket hazır tart hamuru (ya da ev yapımı hamur)

  • 2 su bardağı taze ıspanak, doğranmış

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 2 yumurta

  • 1/2 su bardağı süt

  • 1/4 su bardağı krema (isteğe bağlı)

  • 1/4 çay kaşığı muskat rendesi (isteğe bağlı)

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tart hamurunu küçük kiş kalıplarına serin, kenarlarını sıkıştırın. Hamuru, dilerseniz önceden biraz pişirebilirsiniz.

  • Ispanakları ayrı bir yerde hafifçe soteleyip suyunu süzün.

  • Bir kasede yumurta, süt, krema, muskat, tuz ve karabiberi çırpın.

  • Sotelenen ıspanakları ve rendelenmiş peyniri tart hamurunun üzerine eşit şekilde yerleştirin. Üzerine hazırladığınız karışımı dökün.

  • Bu şekilde Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine alın ve 180°C’de yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Üstleri altın rengi olunca hazır demektir.

Mücver

Malzemeler:

  • 2 adet kabak, rendelenmiş ve suyunu sıkmış

  • 1/2 su bardağı ince doğranmış yeşil soğan

  • 1/4 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı tam buğday unu

  • 1 yumurta

  • 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kabak, yeşil soğan, havuç, un, yumurta, kabartma tozu, tuz ve karabiberi bir kasede karıştırın.

  • Karışımı Philips Çift hazneli Airfryer'ın diğer haznesine alın ve 180°C’de15-20 dakika pişirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı size tüm tariflerde kolaylık sunacak. Çünkü malzeme miktarına göre 3 veya 6 litrelik hazneyi kullanma şansınız olacak. 🥳

2. Somon ve Çıtır Kuşkonmaz

2. Somon ve Çıtır Kuşkonmaz

Mart ayının belki de en güzel sebzelerinden biri kuşkonmaz. Kuşkonmaz her şeye yakışsa da hazır böyle bir tarif yaparken yanına somon eklemeden olmaz. 🙃

Somon 

Malzemeler:

  • 2 dilim somon fileto

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • Tuz, karabiber, kekik, biberiye

  • Limon dilimleri 

Yapılışı:

  • Önce marinasyon için zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, bal, tuz, karabiber ve biberiyeyi karıştırın. 

  • Somon filetolarını bu sosta en az 15-20 dakika marine edin. Balık ne kadar marine olursa aroma da o kadar güzel olur.

  • Marine ettiğiniz somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın uygun haznesine yerleştirin.

  • 12 dakika, 180°C ayarıyla pişirin.

Çıtır Kuşkonmaz

Malzemeler:

  • 1 kilo yeşil kuşkonmaz

  • 0,5 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kuşkonmazları yıkayın, sapların sert kısmından ayırın ve üzerine zeytinyağı ile tuz gezdirin.

  • Cihazın diğer haznesine yerleştirerek 10 dakika, 190°C ayarıyla pişirin.

Cihazın kokuları ve tatları karıştırmayan özelliği sayesinde ne eve ne de yan hazneye asla balık kokusu sinmeyecek. 😍

3. Karnabahar Köftesi ve Nohut Salatası

3. Karnabahar Köftesi ve Nohut Salatası

Mart ayı karnabaharı hala tüketebileceğiniz bir ay. Özellikle her tür tarifi olan karnabaharla yeni bir şeyler denemek istiyorsanız tam sırası. Yanına da şöyle bol proteinli bir nohut salatası eklediniz mi enfes bir menü hazırlayacaksınız. 😇

Karnabahar Köftesi

Malzemeler:

  • 1 büyük boy karnabahar

  • 1 su bardağı rendelenmiş beyaz peynir

  • 1/2 su bardağı rendelenmiş havuç

  • 1/4 su bardağı ince kıyılmış taze maydanoz

  • 2 yumurta

  • 1 su bardağı galeta unu veya yulaf unu

  • Tuz, karabiber, zeytinyağı

Yapılışı:

  • Karnabaharı küçük parçalara ayırın, bir miktar haşlayın, suyunu süzüp soğumaya bırakın.

  • Soğuyan karnabaharı ezerek püre haline getirin ve bir kaseye alın.

  • İçine rende beyaz peyniri, rende havucu, ince kıyılmış maydanozu, yumurtaları, galeta ununu veya yulaf ununu, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

  • Karışımı buzdolabında 10-15 dakika dinlendirin.

  • Dinlenen karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve köfte şekli verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine köfteleri yan yana gelecek şekilde yerleştirin, üzerlerine zeytinyağı sıkın ve 180°C'de 15-20 dakika pişirin.

Nohut Salatası

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 adet domates (doğranmış)

  • 1/2 kırmızı soğan (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Bir kasede doğranmış domatesi ve ince dilimlenmiş kırmızı soğanı karıştırın. Salatanın taze ve canlı kalması için malzemeleri güzelce karıştırın.

  • Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi birleştirip sos hazırlayın ve doğradığınız malzemelerin üzerine dökün. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine nohutları yerleştirin. 180°C'de 8-10 dakika çıtır olana kadar pişirin. 

  • Pişen nohutları da salatanıza ekleyin.

Enfes görünüyor. 🍀

4. Peynirli Kabak Dilimleri ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

4. Peynirli Kabak Dilimleri ve Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Kabakların yavaş yavaş manav tezgahlarına gelmeye başladığı bu ay, hem fit hem leziz tarifler yapmaya müsait. İşte onlara en güzel örnek! 

Peynirli Kabak Dilimleri

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (uzun ince dilimlenmiş)

  • 100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Kabak dilimlerini zeytinyağı, tuz ve karabiber ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlanan kabak dilimlerini yerleştirin ve 200°C'de 15 dakika pişirin.

  • Son aşamada en üstüne kaşar peyniri ilave edin ve 5 dakika da bu şekilde kaşarlar eriyip kızarana kadar pişirin.

Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Malzemeler:

  • 500 gr Brüksel lahanası

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

  • 1 yemek kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Brüksel lahanalarını yıkayıp ortadan ikiye kesin.

  • Zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın diğer haznesine alıp 200°C'de 12 dakika pişirin.

Cihazın tüm malzemelerin içini ve dışını eşit pişiren teknolojisi sayesinde, her şey tam kıvamında olacak. Çünkü RapidCombo Air malzemelerin her tarafına eşit ısı dağıtarak her seferinde mükemmel sonuç almanızı sağlayacak. 😘

5. Fesleğenli Tavuk Şiş ve Baharatlı Patates Dilimleri

5. Fesleğenli Tavuk Şiş ve Baharatlı Patates Dilimleri

Elbette bu ay taptaze fesleğen, kişniş, kekik de bulduğumuz bir mevsimin başlangıcı. Hazır taze fesleğeni bulmuşken şöyle aşırı sağlıklı ve doyurucu bir tarif hazırlamaya ne dersiniz?

Fesleğenli Tavuk Şiş

Malzemeler:

  • 2 tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • ½ çay kaşığı kekik, tuz, karabiber

  • 5-6 adet çeri domates

Yapılışı:

  • Tavukları yoğurt, zeytinyağı ve baharatlarla en az 15 dakika marine edin.

  • Çeri domatesleri de baharat ve zeytinyağıyla karıştırıp bekletin.

  • Tavukları ve domatesleri şişlere sırasıyla dizip, şişleri Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın.

  • 200°C’de 15 dakika pişirin.

Baharatlı Patates Dilimleri

Malzemeler:

  • 3 büyük boy patates (ince dilimlenmiş)

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kekik

  • Tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri ince ince dilimleyin ve baharatlarla harmanlayın.

  • Zeytinyağını ekleyerek tekrar karıştırın.

  • Cihazın diğer haznesine patatesleri alın ve 200°C’de 25 dakika pişirin.

Tüm pişirme sürecini uygulama üzerinden kontrol ederek zamandan ve emekten tasarruf etmeyi de unutmayın!

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6. Zeytinyağlı Enginar ve Izgara Patlıcan

6. Zeytinyağlı Enginar ve Izgara Patlıcan

Mart ayında en heyecanla beklediğimiz sebzelerden biri elbette enginar. Ege'ye özgü enfes bir zeytinyağlı enginar, yanına da ızgara patlıcan yaparak tam bir Akdeniz menüsü hazırlayabilirsiniz.

Zeytinyağlı Enginar

Malzemeler:

  • 4 adet enginar

  • 2 adet havuç

  • 2 adet patates

  • 1 su bardağı bezelye (donmuş veya taze)

  • 2 adet limon

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 diş sarımsak, doğranmış

  • Tuz, karabiber

  • Maydanoz (servis için)

Yapılışı:

  • Enginarların saplarını kesin, sert yaprakları ayıklayın ve limonlu suda bekletin.

  • Havuçları ve patatesleri küp küp doğrayın. Sarımsakları zeytinyağıyla karıştırın.

  • Enginarları dörde bölüp içlerini kaşık yardımıyla temizleyin. Temizlenen çanakların üzerine limon suyu sıkın.

  • Hazırladığınız havuç, patates ve bezelyeleri sarımsaklı zeytinyağı karışımıyla harmanlayın.

  • Enginarların ortasına bu karışımdan pay edin.

  • Ardından Philips Çift Hazneli Airfryer'ın uygun haznesine alarak 180°C, 20-25 dakika ayarıyla pişirin.

  • Süre sonunda enginarları servis tabağına alın. Üzerlerine tuz, karabiber ve maydanoz serpin.

Izgara Patlıcan

Malzemeler:

  • 1 patlıcan

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Patlıcanları salamura 1 litre suya 2 yemek kaşığı tuz içinde salamura edin. Bu suda yaklaşık 30 dakika bekleterek acılığının gitmesini sağlayın. 

  • Ardından sudan çıkarıp kurulayın ve üzerlerine fırça yardımıyla yağ sürün veya püskürtün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın diğer haznesini açın ve içine patlıcanları yan yana yerleştirin. 

  • 200°C'de 12 dakika pişirin.

  • Pişen patlıcanların üzerine limon suyu ve tuz serperek servis edin.

7. Brokoli Kaju Hindi Göğsü ve Pazılı Pilav

7. Brokoli Kaju Hindi Göğsü ve Pazılı Pilav

Brokoli döneminde de hazır yavaş yavaş sona geliyorken, bu ay yeni tarifler denemenin tam sırası. Şöyle aromatik, renkli ve doyurucu bir tarif için yapmanız gereken her şey burada!

Kajulu Hindi Göğsü

Malzemeler:

  • 250 gr hindi göğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

  • Hindi göğsünü küp küp kesin. Brokoliyi yıkayıp küçük parçalara ayırın. Bu malzemeleri kaju, zencefil, soya sosu, susam yağı, biber ile birleştirip güzelce harmanlayın.

  • Karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine aktarın.

  • 10 dakika 180°C'de pişirin. 

Bu pratik tarif yeni favoriniz olacak ve Philips Çift Hazneli Airfryer ile harika pişecek. Çünkü cihazın besin değerini koruyan pişirme ayarları hem lezzeti koruyacak hem de benzersiz bir kıvam sunacak. Ayrıca tüm malzemelerin en iyi şekilde harmanlanmasını sağlayacak.

Pazılı Pilav

Malzemeler:

  • 4 yumurta

  • 150 gr krem peynir

  • 1 çay kaşığı İtalyan baharat karışımı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 300 gr pazı

  • 500 gr esmer pirinç, pişmiş

  • 100 gr parmesan, rende

  • 20 gr panko

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Önce yumurta, krem peynir, İtalyan sos, sarımsak ve tuzu bir güzel çırpın.

  • Pazı köklerini ince ince kesin, yapraklarını da doğrayın. Pazı, pilav ve parmesanı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine sığacak bir kaba alın. 

  • Üzerine yumurtalı karışımı döküp iyice harmanlayın. En üste de ekmek kırıntılarını döküp zeytinyağı gezdirin.

  • Bu şekilde cihaza alıp 180°C'de 40 dakika pişirin. Cihazın hazır programları arasından seçim yapabileceğinizi de unutmayın! 😋

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Merlot Vinho
Merlot Vinho
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