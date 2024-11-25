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Marmaray'da Karşılaşıp Twitter'da Tanışan İki Genç Sosyal Medyayı Salladı

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Marmaray'da Karşılaşıp Twitter'da Tanışan İki Genç Sosyal Medyayı Salladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
25.11.2024 - 11:24

Marmaray’da karşılaşıp birbirlerini beğenen iki genç Twitter’da (X) arayıp buldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç kadının paylaştığı 'Filmlerden fırlamış gibi bir sahneydi bulmama yardım edin' tweet'i sonrası ikili kısa sürede birbirlerine ulaştı. Sosyal medya kullanıcıları bu tatlı tanışma hikayesini çok beğendi. Twitter kullanıcıları ''Evlilik ne zaman?'' sorusunu yöneltti.

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''Böyle tesadüfler kaldı mı?'' dedirtten bir hikaye! İstanbul Marmaray'da birbirlerini tesadüfen gören ve tanışma fırsatı bulamayan bir kadın ile erkek Twitter sayesinde birbirlerine ulaştı. Kadın karşılaştığı genç hakkında tweet atarak takipçilerinden yardım istedi.

''Böyle tesadüfler kaldı mı?'' dedirtten bir hikaye! İstanbul Marmaray'da birbirlerini tesadüfen gören ve tanışma fırsatı bulamayan bir kadın ile erkek Twitter sayesinde birbirlerine ulaştı. Kadın karşılaştığı genç hakkında tweet atarak takipçilerinden yardım istedi.
twitter.com

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twitter.com

Ardından kısa bir süre içinde Twitter üzerinden birbirlerini bulan ikili sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

Ardından kısa bir süre içinde Twitter üzerinden birbirlerini bulan ikili sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.
twitter.com

Hem şaşkınlık hem mutluluk yaşayan ikili Twitter'ı da tanışma hikayeleriyle salladı.

Hem şaşkınlık hem mutluluk yaşayan ikili Twitter'ı da tanışma hikayeleriyle salladı.
twitter.com

İkilinin paylaşımlarına yorum yağdı.

İkilinin paylaşımlarına yorum yağdı.
twitter.com
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twitter.com

Utanır mısın bilmem.

Utanır mısın bilmem.
twitter.com

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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