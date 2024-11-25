Fatih Altaylı'dan Tartışma Yaratacak 'İstanbul Trafiği' Yorumu: "Sorunu Artırmak İçin Çevirme Yapıyorlar"

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YouTube kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın 'İstanbul trafiği' yorumu sosyal medyada gündem oldu. İBB kreşlerine yasak geleceği yönündeki haberleri değerlendiren Altaylı, 'CHP'li belediyelerin puan toplamasını istemiyorlar. Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar. Kreşi yasakla, onu bunu yasakla... Metroda yürüyen merdiveni bozan onu da yapar.' diyerek tepki gösterdi.
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Gazeteci Fatih Altaylı, İBB'nin kreş uygulamalarına yasak geleceği yönündeki haberleri değerlendirdi. İBB hizmetlerinin sürekle kesilmeye çalışıldığını söyleyen Altaylı, trafik sorunu için de polis çevirmelerini işaret etti.
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CHP'li belediyelerin hizmet konusunda puan almalarının önüne geçilmek istendiğini söyleyen Altaylı, "Sırf İstanbul’da trafik sorununu artırmak için polis çevirmesi yapıyorlar. Kreşi yasakla, onu bunu yasakla... Metroda yürüyen merdiveni bozan onu da yapar." diyerek tepki gösterdi.
İşte videonun ilgili bölümü; 🎥
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2015 yılında başladığım Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde gazetecilik ve medya faaliyetlerine ilişkin teorik dersler aldım. Eğitimim sürecim boyunca, üniversitenin basın-yayın biriminde yazı işleri faaliyetleri yürüttükten sonra lisans eğitimimi tamamladım. 2020 yılında yerel bir gazetede yazı işleri ve gazete tasarımı yaparak basın sektöründeki ilk iş tecrübemi edindim. 2022 yılında Onedio platformunda ‘Gündem editörü’ olarak işe başladıktan sonra mesleğim olan gazeteciliği ulusal çapta icra etmeyi ve farklı kaynaklardan olayları teyitlemeyi öğrendim. 2023’ten bu yana ise yine Onedio çatısı altında ‘Video editörü’ olarak medya faaliyetlerime devam etmekteyim.
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