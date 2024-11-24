Elon Musk X'te 'Çekici' Fotoğraflar Paylaşarak Gelir Elde Edilebileceğini Doğruladı!

Space X'in kurucusu, X'in ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, X'i satın aldığından bu yana pek çok değişiklik yaptı. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, bu kez X'te dolanan bir söylentiyi doğruladı. Bu kez bahsi geçen konu X'te 'çekici' fotoğraflar paylaşarak gelir elde edebilmeyle ilgiliydi. 1 milyon takipçiye sahip @cb_doge adlı hesabı alıntılayan Elon Musk, iddianın doğru olduğunu dile getirdi.