Elon Musk X'te 'Çekici' Fotoğraflar Paylaşarak Gelir Elde Edilebileceğini Doğruladı!
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Elon Musk X'te 'Çekici' Fotoğraflar Paylaşarak Gelir Elde Edilebileceğini Doğruladı!
Space X'in kurucusu, X'in ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, X'i satın aldığından bu yana pek çok değişiklik yaptı. Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Musk, bu kez X'te dolanan bir söylentiyi doğruladı. Bu kez bahsi geçen konu X'te 'çekici' fotoğraflar paylaşarak gelir elde edebilmeyle ilgiliydi. 1 milyon takipçiye sahip @cb_doge adlı hesabı alıntılayan Elon Musk, iddianın doğru olduğunu dile getirdi.
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227 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk, X'in yöneticisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu unvanlarına sahip.
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Ancak bu unvanlarına Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı seçilmesiyle birlikte bir yenisi daha eklendi ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümet Verimliliği Bakanı oldu.
Twitter'ı satın aldıktan sonra pek çok değişikliğe giden Musk'ın hükümetle ilgili icraatleri neler olacak diye şimdiden merak konusu.
Ancak bu merakımızı gidermek için bir süre daha bekleyeceğiz çünkü bugün gündemimiz yeniden X! Kendisi bugün bir kez daha X üzerinden yeni bir gelir kapısı açıldığını doğruladı.
X'te 1 milyon takipçisi bulunan @cb_doge adlı Elon Musk destekçisi fenomen, " X'te 'çekici' fotoğraflarınızı paylaşabilir ve hatta bunun için para bile kazanabilirsiniz." diyerek önemli bir iddiada bulundu.
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Elon Musk da bu iddiayı doğruladı! Bakalım konuyla ilgili detaylar ve bahsi geçen 'çekici' fotoğrafların karşılığı nasıl olacak?
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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