Böyle Şeyler Yalnızca Türkiye'de Olur: İşe Alımda 120-170 Bin TL Eğitimi Zorunlu Tutan Şirketin İş İlanı
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Böyle Şeyler Yalnızca Türkiye'de Olur: İşe Alımda 120-170 Bin TL Eğitimi Zorunlu Tutan Şirketin İş İlanı
Kaynak: https://www.linkedin.com/posts/sibelc...
Gün geçmiyor ki ülkemizde garip bir durumla daha karşılaşmayalım... İşsizliğin büyük bir sorun olduğu Türkiye'de bir psikolog LinkedIn üzerinden yaptığı bir iş başvurusunu paylaştı. Başvuruda yer alan şarta bir hayli şaşıran psikolog, 'Meslekten soğuttunuz!' dedi. İş ilanında bahsi geçen şart ise gerçekten şaka olup olmadığını sorgulatacak cinstendi. Çünkü başvuranların işe kabul edilmesinin birlikte 120-170 bin TL'lik bir eğitimi de ödemeyi kabul etmiş olmaları gerekiyordu.
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İşsizliğin büyük bir sorun olduğu günümüzde TÜİK'in Kasım ayı verilerine göre, ülkemizde Eylül 2024'teki işsizlik oranı yüzde 8,6.
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Son verilere göre, 3 milyon 100 bin işsizin olduğu ülkemizde iş bulmak da işsizliği yaşamak kadar büyük bir sorun.
Sosyal medyada sık sık iş bulma sürecinde karşılaştıkları paylaşan kullanıcıları görüyoruz. Bu kez bir psikolog, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda görenleri şoke edecek bir iş ilanı paylaştı.
Bahsi geçen iş ilanında, başvuranın işe kabul edilmesi durumunda 120-170 bin TL'lik bir eğitimi de almak zorunda kalacağı bilgisi yer alıyordu. Evet, yanlış okumadınız işe giren kişi bu ücreti ödemek zorunda!
Gördüğü ilan karşısında şok olan psikolog, zaten yetkin olduğu bir alanda yeniden neden eğitim almak ve hatta bu eğitimin masrafını karşılamak zorunda olduğunu sordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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