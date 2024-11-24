Böyle Şeyler Yalnızca Türkiye'de Olur: İşe Alımda 120-170 Bin TL Eğitimi Zorunlu Tutan Şirketin İş İlanı

Gün geçmiyor ki ülkemizde garip bir durumla daha karşılaşmayalım... İşsizliğin büyük bir sorun olduğu Türkiye'de bir psikolog LinkedIn üzerinden yaptığı bir iş başvurusunu paylaştı. Başvuruda yer alan şarta bir hayli şaşıran psikolog, 'Meslekten soğuttunuz!' dedi. İş ilanında bahsi geçen şart ise gerçekten şaka olup olmadığını sorgulatacak cinstendi. Çünkü başvuranların işe kabul edilmesinin birlikte 120-170 bin TL'lik bir eğitimi de ödemeyi kabul etmiş olmaları gerekiyordu.

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