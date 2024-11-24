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Burcuna Göre 25 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

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Burcuna Göre 25 Kasım Pazartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.11.2024 - 20:21

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 25 Kasım Pazartesi günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; ilerleyen günlerde ilişkinizde yeni bir döneme gireceğinizi görüyorum. Her ikiniz de kişisel hayatlarınızda yenilikler yaşayacaksınız ve tazelenen enerjiniz de ilişkinize yansıyacak.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; heyecanlı bir haftaya giriş yapıyoruz. Özellikle hafta ortasından itibaren bazı itiraflar yapılabilir size. Çok şaşıracağınızı söylemem gerek!

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugüne kadar aman ağzımızın tadı kaçmasın diye diye çoğu şeyi içinize atmışsınız. Bence artık dürüst olmanın ve duygularınızı anlatmanın vakti geldi.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bu hafta çoğunlukla dingin günler geçireceksiniz. Fakat bu günlere güvenip de hep sakin kalacağınızı sanmayın. Hafta ortasından itibaren enerjiniz ve planlarınız değişmeye başlıyor.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; kafa karışıklığı yaşadığınız bir gün oluyor. Bu ilişkinin nereye gittiğinden tam olarak emin olamıyorsunuz. Gün sonunda yaşayacağınız bir olay, size ilişkinin nereye gittiğini gösterecek.

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; bu hafta itibariyle aşk kapınız açılıyor desem? İsmi 'Y' ile başlayan o kişi sonunda size karşı bir adım atacak ve aranızdaki büyülü süreç resmen başlayacak!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; siz son günlerde çok stresli dakikalar yaşamışsınız. Artık bu stresli dönem eriyor. Rahat bir nefes alacağınız, ilişkinizde refaha ereceğiniz günler pek yakın.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; geçmişten bir ziyaretçi gelerek kafanızı karıştırabilir. Size söylediği sözlere kalbiniz inanmak istese de siz mantığınızı dinleyin ve bu sözlere inanmayın. Yoksa üzülen siz olacaksınız.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugünlerde sezgileriniz son derece kuvvetli. Rüyalarınıza, kahve fallarınıza biraz dikkat etmenizi öneririm. Evrenin size ilişkinizle ilgili vermek istediği bir mesaj var.

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; etrafınızdaki ilişkilere baktığınızda yeni bir insanı tanımaktan bile geri durduğunuzu görüyorum. Bence bu tavrınıza bir son vermenin vakti geldi. Herkesin ilişkisi kendine canım!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugünlerde ilişkinizi bir sonraki adıma taşımak, evlilik kararı almak veya evliliğinizi çocukla taçlandırmak isteyebilirsiniz. Bu kararları hayata geçirmek için oldukça doğru bir zaman :)

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; kendinizi ciddi bir ilişkiye hazır hissettiğinizi, şu anda konuştuğunuz veya flört ettiğiniz kişiyle bir gelecek düşündüğünüzü görüyorum. Bence bu karar için acele etmeyin. Henüz doğru insanla karşılaşmadınız.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bazı ailevi sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Fakat bu süreçte en çok da ilişkinizi, partnerinizi ihmal etmişsiniz. Onun da zor bir zamandan geçtiğini unutmayın.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; bir önceki ilişkinizde korkunç derecede manipülasyona maruz kalmışsınız. Resmen kendinize olan inancınız, güveniniz tükenme noktasına gelmiş. Kendinizle baş başa kalıp kendinize hak ettiğiniz değeri göstermeyi öğrenin lütfen!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugün partnerinizden romantik bir sürpriz alabilirsiniz. Bu sürpriz hem sizi çok şaşırtacak hem de duygusallaştıracak. Sevdiklerimiz iyi ki var :)

İlişkisi olmayan aslanlar; çevrenizde mutlu gibi görünen insanlara kanmayın. Özellikle de sosyal medyada gördüklerinize. Hepsi aslında mutlu gibi çizilmiş bir resmin unsuru. Bu resimlere bakıp da moralinizi bozmayın :)

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugünlerde partnerinizle çok güzel bir süreçten geçiyorsunuz. Gelecek günleriniz de yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Mutluluğunuz daim olsun! :)

İlişkisi olmayan Başaklar; çevrenizde aslında hiç de o gözle bakmadığınız birisi var. Fakat son günlerde iletişiminizin kuvvetlendiğini görüyorum. Bana kalırsa aranızda güzel bir ilişki başlayabilir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugün senin için harika bir gün. Güne enerjin düşük başlasan da partnerinin güzel tek bir sözüyle tüm enerjini yeniden kazanacaksın. 

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; harika bir haftaya giriş yapıyoruz. Yeniliklere açık olmanı, biraz da cesur olmanı tavsiye ederim. Artık geçmiş ilişkilerini de tamamen sildiğine göre önüne çıkacak olan ve ismi 'A' ile başlayan o kişiye hazırsın!

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugüne kadar ilişkileriniz pek yolunda gitmemiş. Haliyle şu anki ilişkinize de biraz şüpheyle başlamışsınız. Fakat ilerleyen günlerde bu ilişkinin size ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. 

İlişkisi olmayan Akrepler; etrafınızda sürekli geçmiş bir ilişkinize dönmenizi söyleyen işaretler var sanki. Bir kulak vermeye ne dersiniz? Hatalı kim olursa olsun, ilişkiniz neden bitmişse bitsin yeni bir şansı hakediyorsunuz bence.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi sanıyorsun? Sözlerin 'hayır' dese bile kalbinin hala 'evet' dediğini görüyorum...

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; Güneş'in Yay burcuna gelmesiyle birlikte, oldukça şanslı günlerin başlıyor. Yeni heyecanlara koştuğun, enerjinin yükseldiği ve romantizm dolu dakikalar yaşadığın günler pek yakın.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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