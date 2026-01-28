onedio
article/comments
article/share
Okan Buruk'tan Sürpriz 11: Manchester City - Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Okan Buruk'tan Sürpriz 11: Manchester City - Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.01.2026 - 21:52

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray bugün İngiliz devi Manchester City'nin konuğu olacak. TSİ 23.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar yüzde 99 ihtimalle play-off biletini kapmış durumda, City ise temsilcimizin karşısına ilk 8'de yer alabilmek için çıkacak.

Maça dakikalar kala kadrolar da belli oldu.

İki takımın 11'leri belli oldu...

İki takımın 11'leri belli oldu...

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, Ait-Nouri, Bernardo, O’Reilly, Marmoush, Cherki, Doku, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sara, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
