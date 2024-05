Lonely Planet’e Göre 2024’de Keşfedilmeyi Bekleyen Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları

Lovely Planet biliyorsunuz her sene farklı kategorilerde seyahat seçenekleri sunuyor. 2024 yılı için en favori destinasyonlarını da açıkladı. Liste alışkın olduğumuz ve bilinen yerlerden biraz uzak yerlerden… Gelin her biri kendine has tarihi ve güzellikleriyle 2024 yılının en favori destinasyonlarını inceleyelim.