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Lonely Planet’e Göre 2024’de Keşfedilmeyi Bekleyen Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları

Lonely Planet’e Göre 2024’de Keşfedilmeyi Bekleyen Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
26.05.2024 - 09:31

Lovely Planet biliyorsunuz her sene farklı kategorilerde seyahat seçenekleri sunuyor. 2024 yılı için en favori destinasyonlarını da açıkladı. Liste alışkın olduğumuz ve bilinen yerlerden biraz uzak yerlerden… Gelin her biri kendine has tarihi ve güzellikleriyle 2024 yılının en favori destinasyonlarını inceleyelim.

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/2024-te...

1. Moğolistan

1. Moğolistan

İlk sıra Moğolistan olunca insan şaşırmıyor değil. Doğu Asya ülkelerinden olan  Moğolistan göçebe toplumların hala yaşamaya ve kültürlerini devam ettiği bir ülke…  Geleneksel yaşama hala bağlı kalan Moğolistan’da görülecek yerler arasında Ulan Batur Müzesi, Choijin Lama tapınağı ve manastırı, Gandantegchinlen manastırı, Cengiz Han heykeli, Zaisan anıtı ve Gobi Çölü gibi benzersiz keşif noktaları yer bulunuyor.  Lonely Planet’e göre Moğolistan macera aktiviteleri, geniş açık alanları, kültürel mutfağı ve müzik kültürü ile listenin ilk sırasında yer almayı hak ediyor. Türkiye'den Moğolistan'a 30 günü aşmamak şartıyla vizesiz gidebilirsiniz.

2. Hindistan

2. Hindistan

Festivalleri, tapınakları, tanrıları, yemekleri ve saymakla bitmeyecek bir kültüre sahip olan Hindistan geçmiş yıllarda da yemeklere ve kokuya dayanabilenler için tercih edilen bir başka destinasyon. Taj Mahal, Amber Kalesi, Kutub Minar, Altın tapınak, Hümayun türbesi, Hawa Mahal gibi görülecek yerleri kadar Goa gibi doğa harikası yerlerin bulunduğu Hindistan’ı 2024 yılında çok daha fazla gezginin ziyaret etmesi bekleniyor. Türkiye'den Hindistan'a gitmek için vize almanız gerekiyor.

3. Fas

3. Fas

Son dönemde gezinlerin favorisi olan Fas 2024 yılı içinde favori bir başka ülkemiz. Marakeş’den Casablanca’ya, Bahia Sarayından  Jardin Mojorelle’ye, çölleri ve yemekleri ile Fas kültür turizminin en favori rotalarından biri dersek yanlış olmaz.  Sahra çöllerinde unutulmaz bir deneyim yaşamak, naneli Fas çayının tatmak, lokal pazarları keşfetmek Fas’ın sizi çok şaşırtacak sebeplerinden sadece birkaçı… Türkiye'den Fas'a 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz gidebilirsiniz.

4. Şili

4. Şili

İnka uygarlığının merkezi Şili’de göreceğiniz her şey 2024 yılında unutulmazlar listenizde arasındaki yerini alacak. Öyle bir yer düşünün ki bir yanı milli parklar ve ormanlar, bir yanı gökdelenler… İki zıt hayatın bir arada yaşadığı Şili, buzullarla kaplı Torres Del Paine Milli Park’ı ile sizi büyülerken taştan yapılmış Paskalya Adası ile de şaşırtacak. Dünyanın en kurak çölü olan Atacama’nın da burada olduğunu söylemeden geçmeyelim. Türkiye'den Şili'ye 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz gidebilirsiniz.

5. Benin

5. Benin

Benin diye bir yer olduğunu bilen kaç kişi var? Samimi bir itiraf ben bilmiyordum. Afrika’nın batı ülkesi olan Benin Cumhuriyeti Togo ile Nijerya arasında bulunuyor. Fransa sömürgesinden kurtulan bu Afrika ülkesi alışılmışın dışında bir atmosferle sizi karşılayacak. Benin antik kentleri ile kültür turizmini sevenlere alternatifler sunarken, ekoturizm ve sürdürülebilir turizm kavramlarıyla yakından ilgilenenleri de kendine hayran bırakarak 2024 senesinde farklı kültürü, mutfağı ve yemekleri ile daha önce ziyaret ettiğiniz birçok ülkeden farklı gelebilir. Türkiye'den Benin'e gitmek için vize almanız gerekiyor.

6. Meksika

6. Meksika

En acı yemekleri, dansları, tarihi binaları, gelenekleri derken Meksika birçok gezginin gitmek istediği bir başka ülke… 2024 yılında da tahtını koruyan Meksika ziyaretçilerine hem aynı anda karmaşık bir şehir hayatını gösterirken hem de lezzeti, eğlenceyi, müziği sunuyor. Tulum, Xcaret, Cancun gibi akıl almaz güzellikteki yerlere giderek iyi bir deniz tatili yaparken; Milli Antropoloji Müzesi, Chichén Itzá, Maya harabeleri gibi tarihi yerlerde büyülenmeye hazır olun. Meksika'ya turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle  seyahat edecekseniz umumi pasaport sahibi Türk vatandaşları olarak mutlaka havayoluyla seyahat etmek kaydıyla, 30 gün geçerli tek giriş vizelerini bu siteden harçsız e-vize olarak alabilirsiniz.

7. Özbekistan

7. Özbekistan

Orta Asya’da bulunan ve yedi bağımsız Türk devletinden biri olan Özbekistan, başta Taşkent ve Semerkand olmak üzere çok etkileyici keşif duraklarına sahip. Mimari ve estetik güzelliğe sahip yapılarıyla Özbekistan Registan Meydanı, Bibi Hanım Cami, Gur-i Emir Kalesi, Emir Timur Müzesi, Kukeldash Medresesi gibi kültür ve tarih odaklı keşifler kadar geniş park ve bahçeleri ile hayranlık uyandırıyor. Türkiye'den Özbekistan'a 30 günü aşmamak şartıyla vizesiz gidebilirsiniz.

8. Pakistan

8. Pakistan

Pakistan genelde Hindistan’la olan düşmanlık sebebiyle tanınsa da dünyanın en yüksek ikinci zirvesi ve görülmesi gereken yapılarıyla şaşırtıcı bir ülke… Mimari binaları ve tarihi sevenler için ideal rotalardan biri olan Pakistan’da gezilecek yerler arasında Badshahi Cami, Mohatta Palace, Mezar-ı Kaid, Pakistan Monument, Lahor Kalesi gibi tarihi yerler ile beraber Şalemar Bahçeleri, Clifton Sahili, Göl Saiful Muluk ve Rawal Gölü gibi doğal güzellikler yer alıyor. Türkiye'den Pakistan'a gitmek için vize almanız gerekiyor.

9. Hırvatistan

9. Hırvatistan

Balkanlar’ın Akdeniz’e açılan kapısı olan Hırvatistan birbirinden güzel adaları ve plajları ile öne çıkıyor. Adriyatik incisine daha önce gitmediyseniz 2024’e bu ülkeye gidebilir ve çok şaşırabilirsiniz. Uzun sahil şeridinin kaleler, surlar ile iç içe geçtiği ülkede bir yanınız kültür bir yanınız masmavi deniz olacak. Hırvatistan’da gezilecek yerler arasında Dubrovnik, Šibenik, Brac, Vis Adası, Hvar Adası, Rovijn, Split, Pula, Zagreb gibi birçok şehir yer alıyor. Türkiye'den Hırvatistan'a gitmek isteyenlerin vize alması gerekiyor.

10. Aziz Lucia

10. Aziz Lucia

Kuzey Amerika’da bir ada ülkesi olan Aziz Lucia’yı (bir diğer ismiyle Saint Lucia) daha önce duymayan bir başka destinasyonumuz. Günümüzde adanın toplam nüfusu 165 bin. Nüfusu az olabilir ama burada yer alan tarihi değerler  UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Doğa ve deniz sevdalısı gezginleri 2024 yılında güzellikleriyle şaşırtacak olan Aziz Lucia’da görülecek yerler arasında tatlı bir balıkçı köyü olan Soufrière, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pitons, enfes denizi ve limanı ile Marigot Bay, jeotermal kaynakların bulunduğu Sulfur Springs Park gibi çok şaşırtıcı duraklar yer alıyor. Türkiye'den Saint Lucia'ya 6 haftalık vizesiz gidebilirsiniz.

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