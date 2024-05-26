Lonely Planet’e Göre 2024’de Keşfedilmeyi Bekleyen Dünyanın En İyi Seyahat Rotaları

İnka uygarlığının merkezi Şili’de göreceğiniz her şey 2024 yılında unutulmazlar listenizde arasındaki yerini alacak. Öyle bir yer düşünün ki bir yanı milli parklar ve ormanlar, bir yanı gökdelenler… İki zıt hayatın bir arada yaşadığı Şili, buzullarla kaplı Torres Del Paine Milli Park’ı ile sizi büyülerken taştan yapılmış Paskalya Adası ile de şaşırtacak. Dünyanın en kurak çölü olan Atacama’nın da burada olduğunu söylemeden geçmeyelim. Türkiye'den Şili'ye 90 günü aşmamak şartıyla vizesiz gidebilirsiniz.