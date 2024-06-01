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LGS Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.06.2024 - 11:34 Son Güncelleme: 01.06.2024 - 11:41

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, milyonlarca öğrenci sınav belgeleri ve giriş evraklarını hazırlayarak son hazırlıklarını tamamlamaya odaklandı. Peki, LGS ne zaman? LGS'de kaç soru var, sınav süresi kaç dakika? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 

İşte, LGS hakkında merak edilenler...

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezi olarak gerçekleştirilen sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezi olarak gerçekleştirilen sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu.

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleşecek sınava ilişkin açıklamalar, Milli Eğitim Bakanlığına ait resmi internet sitesi 'meb.gov.tr' üzerinden kamuoyuna ilan ediliyor.

2024 LGS Sınavı Ne Zaman?

2024 LGS Sınavı Ne Zaman?

2024 LGS sınavı, 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturum saat 09.30’da, ikinci oturumu ise 11.30’da başlayacak.

LGS 'Sınav Giriş Yerleri' Nasıl Öğrenilir?

LGS 'Sınav Giriş Yerleri' Nasıl Öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınavda, öğrencilerin sınava girecekleri sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile ilgili bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi ise 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylanacak ve daha sonra öğrencilere teslim edilecek.

2024 LGS Kaç Soru? Sınav Kaç Dakika?

2024 LGS Kaç Soru? Sınav Kaç Dakika?

  • Birinci oturumda, öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile birlikte yabancı dil derslerinden oluşan bir sınav uygulanacak. Bu sınavda toplamda 50 soru yer alacak ve öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 75 dakika süre tanınacak. Öğrencilerin birinci oturumda her bir soru için 1,5 dakika süresi olacak. 

  • İkinci oturumda ise, matematik ve fen bilimleri derslerini kapsayan toplam 40 soruluk bir sınav gerçekleştirilecek ve öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Öğrencilerin ikinci oturumda her bir soru için 2 dakika süresi olacak. 

Hem sözel hem de sayısal bölümlerde, her bir alt testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testte elde ettiği ham puan, ilgili testte verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri düşülerek hesaplanacak.

LGS'de Hangi Konular Çıkacak?

LGS'de Hangi Konular Çıkacak?

LGS'de genellikle 8. sınıf konularına ağırlık verilecek. İşte, her branşa ait soru sayısı: 

  • Türkçe: 20 Soru

  • İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: 10 Soru

  • Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 10 Soru

  • Yabancı Dil: 10 Soru

  • Fen Bilimleri: 20 Soru

  • Matematik: 20 Soru

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LGS'ye Girecek Öğrencilerin Yanında Hangi Belgeler Olmalı?

LGS'ye Girecek Öğrencilerin Yanında Hangi Belgeler Olmalı?

Öğrencilerin sınava gelirken, fotoğraflı onaylı sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgelerini mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

LGS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, LGS Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. 

Sınav sonuç belgeleri, öğrencilere posta yoluyla gönderilmeyecek.

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