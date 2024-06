LGS Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Birinci oturumda , öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile birlikte yabancı dil derslerinden oluşan bir sınav uygulanacak. Bu sınavda toplamda 50 soru yer alacak ve öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 75 dakika süre tanınacak. Öğrencilerin birinci oturumda her bir soru için 1,5 dakika süresi olacak.

İkinci oturumda ise, matematik ve fen bilimleri derslerini kapsayan toplam 40 soruluk bir sınav gerçekleştirilecek ve öğrencilere bu soruları yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Öğrencilerin ikinci oturumda her bir soru için 2 dakika süresi olacak.

Hem sözel hem de sayısal bölümlerde, her bir alt testin doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testte elde ettiği ham puan, ilgili testte verilen doğru cevap sayısından, yanlış cevap sayısının üçte biri düşülerek hesaplanacak.