LGS Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
LGS Sınavı Ne Zaman, Saat Kaçta? 2024 LGS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruyla birlikte, milyonlarca öğrenci sınav belgeleri ve giriş evraklarını hazırlayarak son hazırlıklarını tamamlamaya odaklandı. Peki, LGS ne zaman? LGS'de kaç soru var, sınav süresi kaç dakika? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte, LGS hakkında merak edilenler...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, merkezi olarak gerçekleştirilen sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz dönemlerde duyurmuştu.
2024 LGS Sınavı Ne Zaman?
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